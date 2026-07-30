L'ASSE a signé son premier succès de la préparation en dominant Lausanne (4-0) à Divonne-les-Bains. Si Ian Cathro a refusé de tirer des conclusions du résultat, cette rencontre a tout de même livré plusieurs enseignements. Entre confirmations, satisfaction pour les jeunes et inquiétude autour de Ben Old, voici les 4 tops et les 3 flops de la soirée.

L'ASSE a livré une prestation aboutie face à Lausanne, avec une victoire 4-0 qui valide les progrès aperçus depuis le début de la préparation. Sans s'emballer devant ce résultat, plusieurs individualités se sont distinguées, tandis que quelques points de vigilance demeurent à dix jours de la reprise de la Ligue 2. Voici les principaux enseignements de cette rencontre.

Les tops de l'ASSE face à Lausanne

Une première victoire qui fait du bien

Ian Cathro l'a lui-même rappelé : les matches de préparation servent avant tout à accumuler du temps de jeu et à construire un collectif. Ce premier succès reste donc anecdotique sur le plan comptable. Il n'en demeure pas moins positif. Après des prestations encourageantes sans victoire, notamment face à Glasgow, les Verts ont enfin été récompensés. De quoi renforcer la confiance d'un groupe qui continue d'assimiler les principes de jeu de son nouvel entraîneur.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

João Ferreira change le match

Entré dès la 23e minute après la sortie sur blessure de Ben Old, João Ferreira a immédiatement apporté de la profondeur dans son couloir. L'une de ses premières montées s'est conclue par un centre qui a trouvé la barre transversale. Il est ensuite impliqué sur l'ouverture du score de Jakob Breum et délivre une passe décisive sur le premier but d'Adam Baallal. Solide dans ses replis défensifs, le latéral portugais a probablement été le joueur le plus influent de la rencontre.

Jakob Breum confirme son intégration

Déjà buteur face aux Rangers, Jakob Breum a inscrit son deuxième but de la préparation. Au-delà de cette réalisation, le Danois a confirmé les qualités aperçues depuis son arrivée. Disponible entre les lignes, capable d'accélérer le jeu et de trouver ses partenaires dans les bons espaces, il s'impose progressivement comme l'un des principaux animateurs offensifs de l'équipe d'Ian Cathro.

Baallal ouvre son compteur, les jeunes répondent présents

Adam Baallal a profité de son entrée en seconde période pour inscrire son premier but avec le groupe professionnel. Une réalisation qui récompense son investissement depuis le début de la préparation. Plus largement, plusieurs joueurs issus de la Génération Verte ont bénéficié d'un temps de jeu conséquent. Kasia Nkondo, Modibo Sissoko, Mimbang, Lutin-Zidée ou encore Gadegbeku ont participé à cette rencontre. Un choix assumé par Ian Cathro, qui souhaite intégrer progressivement les jeunes au groupe professionnel et leur offrir des opportunités de poursuivre leur développement.

Les flops stéphanois face à Lausanne

Le coup d'arrêt pour Ben Old

C'est la mauvaise nouvelle de la soirée pour l'ASSE. Titulaire pour son retour après la Coupe du monde, Ben Old n'a disputé que 23 minutes avant de sortir, touché à la cheville. Après la rencontre, Ian Cathro a reconnu qu'il s'agissait du principal regret du match. Le staff médical doit désormais évaluer la gravité de la blessure.

Cardona manque de réussite

Très actif durant la première période, Irvin Cardona s'est créé plusieurs situations favorables. Il a notamment perdu un face-à-face avec le gardien lausannois avant de manquer le cadre sur une autre tentative. S'il a été impliqué dans de nombreuses situations de but en 1ʳᵉ mi-temps, il a trop souvent échoué en manquant de réalisme ou d'adresse. Son activité ne fait toutefois pas débat.

Un adversaire difficile à situer

Ce succès mérite enfin d'être replacé dans son contexte. Lausanne disputait cette rencontre entre deux journées de Super League et avait largement remanié son équipe. La victoire est encourageante, mais elle ne permet pas encore de mesurer précisément le niveau de l'ASSE. Le dernier match de préparation face à Venise offrira sans doute un test plus révélateur avant le début du championnat.