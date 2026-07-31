Débarqué début juillet dans le Forez, Sohaib Naïr n'a pas tardé à prendre ses marques. Le défenseur expérimenté de Ligue 2 a pu compter sur un cadre de l'ASSE.

En s'engageant sous la tunique verte, le défenseur central de 24 ans a rabattu les cartes dans l'effectif de Ian Cathro. Habitué des joutes de la Ligue 2, l'ex-pensionnaire du Roudourou y affiche déjà une solide expérience. Surtout, la concurrence s'annonce féroce. Avec désormais six défenseurs centraux sous contrat, Mickaël Nadé, Maxime Bernauer, Chico Lamba ou encore Julien Le Cardinal devront rapidement convaincre le nouveau staff.

Mais pas de quoi freiner sa parfaite acclimatation, explique-t-il dans un entretien accordé à Ici Saint-Étienne Loire.

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Un tuteur de choix à l'ASSE

Quitter la Bretagne après trois ans n'avait rien de trivial. "Quand on arrive dans un nouveau club, ce n'est pas très simple de s'intégrer", souligne le défenseur stéphanois.

Mais Sohaib Naïr a justement pu compter sur son coéquipier, Julien Le Cardinal, pour se sentir à l'aise à l'Étrat. "C'est quelqu'un qui m'a très bien accueilli. Dès que je suis arrivé, il est directement venu vers moi et m'a mis à l'aise. Il m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, de ne pas hésiter à aller vers lui. Il a facilité les choses et c'est très sympa de sa part."

Ian Cathro, "on voit qu'il est très impliqué, très investi."

Au-delà de l'effectif, le défenseur de 24 ans a également été contraint de s'adapter à son nouvel entraîneur, Ian Cathro.

"C'est vrai que le coach est très exigeant. Dans la manière dont il travaille, on voit qu'il est très impliqué, très investi. Donc nous, on place notre confiance en lui, comme lui place sa confiance en nous, et on essaie de bosser et de tirer tous dans le même sens. Mais c'est vrai que le coach est exigeant, et c'est plutôt une bonne chose."

À lui désormais de concrétiser cette bonne préparation estivale. Les premiers enseignements du terrain serviront de juge de paix dès la reprise, le 8 août prochain.