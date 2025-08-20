L'attaque de l'ASSE démarre la saison en trombe. Avec 7 buts en 2 matchs, les Verts se montrent d'ores et déjà prolifiques avec des offensifs en forme. Augustine Boakye a réalisé 2 prestations intéressantes et en est déjà à 1 but et 3 passes décisives. Utilisé comme faux 9 à Laval et en seconde mi-temps face à Rodez, il semble révéler des qualités pour évoluer dans ce rôle.

Recruté en provenance du Wolfsberger AC lors du mercato estival 2024, Augustine Boakye débarquait dans le Forez avec une belle réputation. Le milieu offensif ghanéen, âgé de 23 ans, devait apporter sa qualité technique et sa capacité à dynamiser le jeu stéphanois. Ses premiers mois sous le maillot vert n'ont que trop peu confirmé ces attentes. En Ligue 1, il dispute 17 rencontres et inscrit 3 buts, tous marqués en janvier, période où il s’est révélé décisif. Face à Reims, il signe même un doublé, de quoi séduire les supporters du Chaudron. L'arrivée d'Eirik Horneland semblait avoir métamorphosé le ghanéen, trop peu en vue sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio.

Une blessure à la cheville qui change tout

Alors qu’il semblait lancé pour devenir l’une des révélations de la deuxième partie de saison, Augustine Boakye a vu son élan brisé par une blessure. Déjà freiné par plusieurs problèmes physiques au cours de la saison,, le joueur se blesse sérieusement à la cheville, fin mars. Opéré dans la foulée, il a dû mettre un terme prématuré à son exercice 2024-2025. Une véritable désillusion pour les Verts, privés d’un atout offensif précieux dans la course au maintien. Cette absence longue durée a aussi marqué un coup d’arrêt dans son intégration au sein du championnat français.

Au mois de mai, l’ASSE a communiqué sur le retour progressif du joueur à l’entraînement. Boakye a entamé une phase de réathlétisation, nourrissant l’espoir d’un retour en fin de saison ou lors d’éventuels barrages. Si le timing ne lui a pas permis de rejouer, le joueur a montré sa détermination à revenir en pleine possession de ses moyens. Pour l’ASSE, son retour à 100 % en 2025-2026 pourrait représenter une arme offensive majeure et confirmer les belles promesses entrevues avant sa blessure.

Un retour en forme dans un rôle qui lui convient ?

Augustine Boakye réalise un début de saison convaincant chez les Verts. Utilisé en attaquant de point à Laval en l'absence de Stassin et Nguessan et en attendant la signature officielle de Duffus, le ghanéen n'a pas déçu. Remuant, l'ancien joueur de Wolfsberger s'est offert 1 but et une passe décisive en Mayenne. Il a ensuite dû céder sa place suite à quelques crampes. Joshua Duffus étant disponible face à Rodez, Augustine Boakye a été décalé sur le flanc droit, poste où l'ASSE l'utilisait la saison passée. Plus discret en première période, le ghanéen a quand même eu une grosse opportunité, idéalement servi par l'ancien de Brighton.

Joshua Duffus a cédé sa place à Irvin Cardona à la pause, de quoi replacer Boakye dans l'axe. Le ghanéen s'est tout de suite montré en vue et décisif. À la 56ᵉ, sur une relance rapide et courte de Larsonneur, Augustine Boakye lance idéalement Cardona qui va inscrire le 3ᵉ but des Verts. 20 minutes plus tard, il est à la dernière passe d'un mouvement collective d'école qui a permis à Zuriko Davitashvili de marquer le but du 4-0.

Dans un rôle qu'il ne découvre pas, Augustine Boakye semble se révéler comme une option crédible dans l'axe pour Eirik Horneland. Avant son arrivée dans le Forez, le ghanéen était utilisé dans une position axiale en Autriche. Fréquemment utilisé en meneur de jeu à Wolfsberger, Augustine Boakye était aussi une solution en tant qu'avant-centre dans son ancien club. Le début de saison du natif de Bompata semble en tout cas montrer qu'il se sent à l'aise dans une position axiale tout en se montrant impliqué sur 4 des 7 buts de l'ASSE.