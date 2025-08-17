L'ASSE affrontait Rodez à l'occasion de cette 2ème journée de Ligue 2. Les hommes du coach, Eirik Horneland ont fait le boulot et étrillé les Ruthénois par 4 buts à zéro ! Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (6)

Le gardien stéphanois a connu deux grosses alertes en première période : un poteau de Mendes et surtout un face-à-face remporté face à Baaloudj juste avant la pause. Vigilant dans ses sorties et précis dans ses relances, il a su rassurer son bloc défensif après un début de rencontre compliqué. Une prestation sérieuse, ponctuée d’un arrêt décisif qui a compté.

Ebenezer Annan (6)

Un début de match marqué par un carton jaune rapide pour une intervention maladroite, mais l’Ivoirien s’est repris par la suite. Présent défensivement et volontaire offensivement, il a tenté de se projeter en seconde période avec une frappe dangereuse contrée en fin de match. Un apport intéressant même si encore perfectible dans le placement.

Mickaël Nadé (7)

Très critiqué après Laval, le défenseur central a parfaitement réagi. Solide dans les duels, bien positionné dans la surface et décisif dans plusieurs interventions, il a rassuré tout son monde. Avec Chico Lamba, il a formé une charnière autoritaire qui n’a laissé que très peu d’espaces. Une copie propre et appliquée.

Chico Lamba (6)

Discret mais efficace, il a été un complément solide à Nadé. Souvent bien placé pour couvrir, il s’est montré utile sur les phases arrêtées et n’a pas hésité à se sacrifier pour dégager en corner. Moins exposé que son partenaire, il a rempli sa mission avec sérieux.

João Ferreira (6)

Auteur d’un ballon décisif sur l’ouverture du score de Duffus, le latéral portugais a montré son sens du jeu vers l’avant. Défensivement parfois hésitant, il a néanmoins tenu son couloir avant de céder sa place à Appiah. Une prestation globalement positive marquée par cette passe clé.

Mahmoud Jaber (7)

Pour une première dans le onze, le milieu israélien a impressionné par son activité. Toujours disponible entre les lignes, il a fluidifié le jeu et marqué un but superbe en seconde période pour sceller la domination stéphanoise. Très juste techniquement, il a apporté une vraie valeur ajoutée dans l’entrejeu.

Florian Tardieu (6)

Sobre et appliqué, le capitaine du milieu a joué son rôle de régulateur. Il s’est concentré sur la relance et l’équilibre de son bloc, laissant davantage de liberté à Jaber et Moueffek. Une prestation discrète mais utile dans le contrôle du tempo.

Irvin Cardona (6)

Entré à la pause à la place de Duffus, il a rapidement trouvé l’ouverture avec une frappe croisée gagnante. En dehors de ce but, il a eu un rôle plus intermittent dans le jeu, parfois en difficulté pour peser dans la surface. Son efficacité reste néanmoins précieuse.

Aïmen Moueffek (6)

Actif et généreux dans les efforts, il a parfois péché dans la justesse technique, notamment avec une perte de balle dangereuse. Mais il a aussi su amener du liant au milieu et peser dans les récupérations. Remplacé après une heure, il a laissé une impression globalement positive.

Joshua Duffus (7)

Pour sa première à Geoffroy-Guichard, il a marqué d’entrée les esprits avec un but plein de sang-froid. Très mobile, souvent à l’origine des décalages, il a aussi manqué quelques opportunités. Remplacé à la mi-temps, son premier acte a néanmoins lancé l’ASSE sur de bons rails.

⭐Augustine Boakye (7)

Encore une prestation convaincante de l’attaquant ghanéen. Il a multiplié les appels et les initiatives, se montrant décisif avec une passe pour Davitashvili et un autre service pour Cardona. S’il a raté une belle occasion en première période, son activité et son influence offensive en font l’homme fort du match côté stéphanois.

👔 Eirik Horneland (6)

Le coach norvégien a vu son équipe réaliser un match conforme à ses attentes : une première mi-temps sérieuse, puis une seconde période beaucoup plus tranchante. Ses choix de titulariser plusieurs recrues ont payé, et ses changements ont apporté. Encore des réglages à opérer, mais l’équipe est sur la bonne voie.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.