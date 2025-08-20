L'ASSE regorge de talent au sein de son centre de formation. Alors que Luan Gadegbeku (voir son portrait ici) et Nadir El Jamali se sont offerts leurs premières minutes en professionnel, le club veut continuer à alimenter l'équipe fanion. Comme chaque saison, nous nous attelons à présenter certains profils. Voici l'un des nouveaux visages à suivre lors de cette saison 2025-2026 : Adam Ben Kissoum. Portrait.

Originaire de Savoie, Ben Adam Kissoum a gravi patiemment les échelons du football régional avant de rejoindre le prestigieux centre de formation de l’AS Saint-Étienne. Né le 3 septembre 2010, ses premiers pas, il les fait dès la catégorie U6 au Aix Football Club (73), où il découvre les bases du jeu, la passion du ballon et l’esprit d’équipe. Saison après saison, il progresse techniquement et tactiquement, jusqu’à intégrer, en U11, le FC Nivolet, réputé pour la qualité de sa formation. L’expérience acquise lui ouvre ensuite les portes du Chambéry Savoie Football, qu’il rejoint en U12. C’est là qu’il franchit un cap déterminant : confronté à un niveau plus exigeant, il affine son sens du placement, sa lecture du jeu et sa maîtrise technique. Deux saisons plus tard, en U14, son talent ne passe pas inaperçu. Repéré par Daniel Chichiliane, recruteur de l’ASSE, il attire l’attention par sa facilité, sa technique très au-dessus de la moyenne et sa précocité sur le terrain. Persuadé de son potentiel, Chichiliane insiste et réalise les démarches nécessaires pour qu’il rejoigne le club ligérien. Une opportunité rare pour un joueur issu des pelouses savoyardes. Aujourd’hui, l’histoire est en marche : Ben Adam Kissoum intègre l'équipe U16 de Kévin De Jesus, avec l’ambition de poursuivre sa progression sous le maillot vert. De ses débuts à Aix à cette nouvelle étape au Forez, son parcours illustre la trajectoire d'un garçon, bien décidé à transformer son rêve en réalité.

Le profil d’un milieu offensif complet

Sous la houlette d’Alexandre Da Costa, Ben Adam Kissoum évoluait en U14 au sein du club de Chambéry. Dès ses débuts, il a montré qu’il n’était pas qu’un simple technicien : capable de créer le danger balle au pied, il savait aussi mettre sa qualité de passe au service du collectif. Doté d’un volume de jeu impressionnant pour son âge, il se distinguait aussi par son engagement défensif, sa combativité et une agressivité positive qui lui permettait de récupérer de nombreux ballons. Un profil rare, combinant créativité et impact.

En dehors du terrain, Alexandre Da Costa décrit son ancien joueur comme un garçon au caractère bien trempé, parfois bouillant, mais toujours animé d’une profonde générosité. « Un garçon attachant au grand cœur », résume l’entraîneur, qui garde un bon souvenir de leur collaboration. Cette force de caractère, souvent indispensable pour franchir des paliers dans le haut niveau, s’accompagnait d’une volonté permanente de se dépasser et de faire gagner son équipe.

Surclassé cette saison 2024-2025 en U16, il postule pour une place en U17 national au fil de la saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine 📸 (@antoine.dhs)

L’anecdote marquante : un match référence à seulement 13 ans

Parmi les souvenirs forts, Alexandre Da Costa raconte une scène qui résume parfaitement le talent et la personnalité de Ben. C’était lors d’un match de championnat U14 contre Bourgoin, son deuxième match seulement à Chambéry. Surclassé d’un an, il entre en jeu alors que son équipe est menée 4-2. Quelques minutes plus tard, il élimine trois adversaires et lobe le gardien pour réduire l’écart. Dans les dernières secondes, il obtient un penalty qu’il se charge lui-même de transformer… malgré ses 13 ans. Score final : 4-4. Une entrée fracassante qui annonçait déjà un tempérament de leader et un sens du but décisif.

Talent technique, générosité dans l’effort, mental de compétiteur… Ben Adam Kissoum est un de ces joueurs qui sera à surveiller au centre de l'ASSE. L’avenir dira jusqu’où ce profil complet et ambitieux pourra le mener.