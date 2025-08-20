Arrivé en juillet à l’Étrat, Joshua Duffus n’a pu être officialisé comme nouvelle recrue stéphanoise que la semaine passée. Buteur pour son premier match avec l’ASSE, l’attaquant anglo-jamaïcain a réalisé une performance inédite depuis 2019.

Pour sa grande première officielle sous le maillot stéphanois, Joshua Duffus a marqué les esprits et séduit Geoffroy-Guichard. Titulaire en pointe face à Rodez, le jeune attaquant n’a pas tardé à faire parler sa vitesse et son sens du déplacement. Multipliant les appels dans la profondeur et sollicitant constamment la charnière adverse, il a donné le ton dès les premières minutes.

Ses efforts ont été récompensés à la 27ᵉ minute : après un duel remporté avec puissance, il a parfaitement lobé Braat pour inscrire son tout premier but en Vert. Un geste de grande maîtrise qui a ouvert la voie à la large victoire stéphanoise (4-0).

Mais au-delà de ce but, Duffus s’est distingué par son activité incessante. En seulement 45 minutes de jeu, il a compilé 3 tirs cadrés, 23 touches de balle, 2 passes clés et 5 duels remportés. Généreux dans l’effort, percutant dans ses prises de balle, il a sans cesse cherché à mettre la défense ruthénoise sous pression. Certes, tout n’a pas été parfait dans la finition, mais son insistance et son abattage offensif ont déjà donné un aperçu de son potentiel.

Préservé à la pause et remplacé par Irvin Cardona, il a néanmoins laissé une excellente impression. Intelligent dans ses déplacements, combatif et capable de peser dans la surface, il s’annonce comme une alternative crédible pour Horneland.

Avec Stassin, Cardona, Old, Boakye ou encore Davitashvili, l’ASSE dispose désormais d’un arsenal offensif varié et déjà efficace : sept buts en deux rencontres, cinq buteurs différents. De quoi nourrir de belles ambitions pour la suite de la saison.

Une première depuis Aholou

Joshua Duffus est le premier joueur stéphanois à marquer lors de ses débuts sous le maillot Vert depuis Jean-Eudes Aholou. Le milieu avait marqué des la première journée de Ligue 1 2019-2020 du côté de Dijon.

Espérons pour l’ancien de Brighton que son passage à l’ASSE soit plus impactant que celui de l’ancien milieu angevin.