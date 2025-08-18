Large vainqueur de Rodez (4-0) lors de la deuxième journée de championnat, l’ASSE a confirmé ses ambitions. Mais pour Eirik Horneland, tout reste perfectible. L’entraîneur norvégien s'est montré partiellement satisfait à l'issue de la rencontre.

L’ASSE a parfaitement lancé sa saison à domicile avec une large victoire contre Rodez. Devant un public bouillant, les Verts ont déroulé offensivement et affiché une prestation qui n’avait plus été aperçue depuis longtemps à Geoffroy-Guichard. Pourtant, au coup de sifflet final, Eirik Horneland ne s’est pas totalement montré satisfait.

« Le résultat est positif, j’en suis heureux. Notre performance, elle, a été assez inégale. On a eu des périodes très intéressantes, d’autres avec beaucoup de manques », a-t-il confié en conférence de presse.

Une victoire convaincante pour l'ASSE mais des automatismes encore fragiles

Pour le technicien norvégien, la marge de progression reste immense. Et cela commence par un chantier central : la justesse technique et la recherche d’automatismes. Cet été, le groupe a été largement remodelé. Plusieurs recrues sont arrivées, et il est normal que les mécanismes collectifs ne soient pas encore huilés. Les passes simples sont parfois mal ajustées, les combinaisons demandent encore à gagner en fluidité, et certains joueurs doivent encore parfaire leur condition physique pour livrer une prestation pleine. Horneland insiste sur la nécessité de « mieux gérer nos temps de possession » et de faire preuve de davantage de calme dans les phases de construction.

Autrement dit, les Verts ont le potentiel, mais ils doivent encore apprendre à parler le même langage sur le terrain.

Mieux gérer les temps faibles et sécuriser la défense

Face à Rodez, tout n’a pas été un long fleuve tranquille. Si le score final est logique, l’ASSE a connu un vrai temps faible en fin de première période. La défense a été mise sous pression, concédant des ballons dangereux dans sa propre surface. Seule une parade exceptionnelle de Gautier Larsonneur a évité l’égalisation ruthénoise juste avant la pause.

Ce scénario a mis en lumière l’un des points que Horneland juge prioritaires : la gestion des temps faibles. « Sans le ballon, on doit donner bien plus », a-t-il martelé. L’entraîneur veut voir une équipe plus agressive dans la récupération et plus sereine lorsqu’elle subit. Les pertes de balle dangereuses, notamment dans l’axe, sont à proscrire.

Le coach réclame donc davantage de maturité défensive et une meilleure capacité à absorber les moments difficiles sans se mettre en danger inutilement. Pour franchir un cap, l’ASSE devra afficher une constance mentale et tactique sur 90 minutes, quelle que soit la physionomie du match.

Être plus tueur dans la surface

Si l’ASSE a inscrit quatre buts, elle aurait pu (et dû) en mettre bien plus. Les Stéphanois se sont procuré une multitude d’occasions franches mais ont manqué de justesse dans le dernier geste. Un constat qui n’a pas échappé à Horneland : « On a vu ce soir le potentiel de cette équipe, mais on peut en voir encore plus. »

La clé sera de devenir plus réaliste, car toutes les rencontres n’offriront pas autant d’opportunités. Face à des adversaires plus solides, chaque occasion comptera. C’est donc l’efficacité offensive qui doit progresser, en travaillant la lucidité et la précision devant le but.

Être plus « tueur » dans la surface, c’est aussi une manière de tuer tout suspense plus rapidement et d’éviter de laisser l’adversaire espérer. Car si Rodez avait égalisé avant la pause, le scénario du match aurait pu être totalement différent.

Une équipe de l'ASSE en construction mais ambitieuse

Si Horneland garde ce discours exigeant, c’est parce qu’il croit fermement au potentiel de son groupe. Il l’a répété : « On peut encore tout améliorer. Cette équipe est nouvelle, on doit apprendre à mieux gérer nos temps de possession, faire preuve de plus de calme. »

Le technicien scandinave veut construire une équipe capable d’imposer son rythme, de presser haut avec agressivité et de se montrer clinique devant le but. Les Verts ont les armes, mais il faudra du temps et du travail.

En attendant, cette victoire 4-0 face à Rodez a donné le sourire aux supporters et permis à l’ASSE de lancer idéalement sa saison. De bon augure, même si Horneland refuse tout excès de confiance : le chantier est encore immense, et la route vers le haut du classement sera semée d’embûches.