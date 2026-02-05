L’AS Saint-Étienne a bouclé l’arrivée de Marten-Chris Paalberg. À 17 ans, l’attaquant estonien s’apprête à découvrir le football français après avoir explosé dans son championnat national. Un recrutement qui intrigue autant qu’il interpelle, tant par le profil du joueur que par les moyens engagés pour le faire venir dans le Forez.

Depuis plusieurs mois, l’ASSE multiplie les incursions sur des marchés peu exposés, avec une ligne directrice assumée : anticiper, post-former, valoriser. L’arrivée de Marten-Chris Paalberg s’inscrit pleinement dans cette logique. Né le 8 octobre 2008, l’attaquant évoluait jusqu’ici au JK Vaprus Pärnu, club de première division estonienne. Un championnat rarement scruté par les grands clubs européens, mais dans lequel le jeune international s’est imposé à une vitesse remarquable.

Ses chiffres attirent immédiatement l’attention. Malgré un début de saison perturbé par une blessure, Paalberg a empilé les buts et s’est installé comme l’un des attaquants les plus efficaces du championnat. En 2025, il a franchi un cap décisif, au point d’être appelé en sélection A de l’Estonie à seulement 16 ans. Une trajectoire éclair qui a poussé plusieurs cellules de recrutement à se pencher sur son cas, dont celle de l’ASSE.

Paalberg : un profil ciblé, loin du rendement immédiat

À Saint-Étienne, il n’est pourtant pas question de brûler les étapes. Le club envisage une intégration progressive, avec un passage par la réserve afin de faciliter l’adaptation à un nouvel environnement sportif, culturel et physique. Le discours interne est clair : Paalberg est un pari sur l’avenir, pas une solution d’urgence. Son profil correspond à un attaquant axial, doté d’un gabarit déjà impressionnant pour son âge, capable d’attaquer la profondeur et de faire parler son sens du but. En revanche, des axes de progression existent, notamment dans le jeu dos au but et dans l’impact aérien.

Interrogé par Peuple-Vert, Nadau Cabé, spécialiste du football estonien, insiste sur cette marge de développement : "C’est un joueur avec un vrai instinct de buteur. Il est déjà très efficace, mais il doit encore apprendre à mieux utiliser son corps et gérer la pression." Un constat partagé par le staff stéphanois, qui souhaite accompagner le joueur étape par étape.

Un investissement qui en dit long

Derrière ce recrutement présenté comme un coup de post-formation se cache toutefois une réalité qui engage l'ASSE financièrement. L’ASSE n’a pas simplement profité d’une opportunité de marché. Le club a consenti un effort financier significatif pour convaincre Pärnu Vaprus de céder son joyau. Selon des informations recueillies par @gaelb42 avec Baltic Footy News, l’indemnité de transfert avoisinerait le million d’euros.

Un montant qui change la lecture du dossier. Pour un joueur de 17 ans destiné, dans un premier temps, à la réserve, l’investissement est loin d’être anodin. Il traduit une conviction forte sur le potentiel du joueur et sur sa capacité à franchir les paliers à l’ASSE.

Encore inconnu du grand public, Marten-Chris Paalberg arrive donc dans le Forez avec un statut particulier : celui d’un jeune attaquant déjà suivi, déjà valorisé, et désormais attendu. Son évolution dira si ce choix audacieux s’inscrit dans la durée. Une chose est sûre : ce recrutement, discret en apparence, en dit long sur la stratégie stéphanoise.