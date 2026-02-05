Remercié par l’AS Saint-Étienne (ASSE) samedi dernier, Eirik Horneland pourrait vite rebondir. L'entraîneur norvégien est en pole pour prendre la tête d'un club écossais.

L'histoire entre l'ASSE et Eirik Horneland s’est brusquement arrêtée. En poste depuis fin 2024, l’entraîneur norvégien n’a pas réussi à maintenir les Verts en Ligue 1. Une relégation douloureuse suivie d’un début de saison mitigé en Ligue 2 ont précipité son départ. Mais à peine une semaine après son départ du Forez, Horneland pourrait déjà rebondir.

Le technicien de 50 ans est aujourd’hui pressenti pour prendre les rênes du club écossais d’Aberdeen FC. Un défi européen pour celui qui a brillé par le passé en Norvège, avec le SK Brann, qu’il a mené au doublé championnat-coupe en 2022.

Horneland favori pour succéder à Jimmy Thelin.

Aberdeen cherche un nouveau coach depuis le limogeage de Jimmy Thelin. Et selon la presse écossaise, Horneland est désormais le favori. Les négociations sont en cours. Le directeur sportif du club, Lutz Pfannenstiel, connaît bien le Norvégien et aurait déjà tenté de le recruter à St Louis City par le passé.

Aberdeen, 7e du championnat écossais, vise un nouveau souffle en s’appuyant sur l’expérience et la rigueur tactique de Horneland. S’il venait à signer, il découvrirait un nouveau championnat et pourrait relancer sa carrière après une aventure française compliquée.

Il aurait pu retrouver Adil Aouchiche.

Le destin aurait pu offrir à Horneland une réunion inattendue avec un ancien Stéphanois. Adil Aouchiche, qui avait rejoint Aberdeen l’été dernier, a finalement quitté l’Écosse cet hiver pour signer à Schalke 04. Un croisement de trajectoires manqué, mais symbolique de l’influence croissante des anciens de l’ASSE en Europe.

Le timing interpelle : quelques jours seulement après son départ de Saint-Étienne, Horneland est déjà tout proche d’un banc. Signe de son attractivité intacte malgré l’échec en Ligue 1 ? Réponse imminente.

Source : Daily Record / Reach PLC