Entré en jeu à la 74e minute lors de la défaite d’Elche face au FC Barcelone (1-3), Léo Pétrot n’a pas changé le cours du match. À froid, cette rencontre donne surtout un relief particulier à l’interview accordée avant le coup d’envoi. Les mots du défenseur français, recueillis par RMC Sport, résonnent avec une réalité implacable : celle d’un promu qui assume son projet et d’un joueur venu en Liga pour se confronter à ce que le football européen offre de plus exigeant.

Arrivé en Espagne depuis six mois, Léo Pétrot décrit son adaptation progressive. "J’ai eu besoin d’un petit temps d’adaptation parce que c’est ma première expérience à l’étranger", explique-il, évoquant aussi la langue, la culture et les conditions climatiques. Face à Barcelone, même sur un temps de jeu limité, ces différences apparaissent concrètement. Le rythme imposé, la qualité technique adverse et la vitesse d’exécution rappellent ce que Pétrot soulige : "C’est un championnat très différent. C’est très technique, très tactique, tout est basé sur le collectif." La rencontre du Martinez Valero n’a pas démenti ce constat, tant Elche a dû défendre.

Pour Léo Pétrot : se mesurer aux meilleurs, sans retenue

Avant ce match, le défenseur français insistait sur l’état d’esprit à adopter face aux cadors. "Se frotter aux meilleurs, c’est ce qu’il y a de mieux", affirmait-il, refusant de subir. L’opposition face au leader de la Liga a illustré les propos de l'ancien stéphanois. Elche a tenté de jouer, de dérouler son jeu. Pétrot évoquait ce risque assumé : "Sur ce genre de matchs, le plus important est de tout donner pour ne pas avoir de regrets." Collectivement, le promu n’a jamais renoncé à ses principes, même lorsque Barcelone a pris03 l’ascendant.

La perspective d’affronter Lamine Yamal était une persepctive excitante pour Pétrot. "C’est un des meilleurs joueurs du monde", reconnait l'ancien Vert. Le match a confirmé la justesse de cette analyse. Les différences techniques et la capacité à éliminer dans les petits espaces ont mis Elche sous tension. Comme il l’expliquait lui-même: "C’est contre les meilleurs qu’on apprend." Une phrase qui prend tout son sens à la lecture du match qui n'aura été qu'à sens unique.

Une identité assumée malgré l’écart

Au-delà de l’adversaire, Léo Pétrot met en lumière le projet collectif d’Elche. "On essaie très peu de s’adapter à l’adversaire. On a toujours notre idée de jeu", explique Pétrot, décrivant une équipe attachée aux sorties de balle propres et à la maîtrise collective. Face à Barcelone, cette identité a été maintenue, parfois au prix d’erreurs sanctionnées immédiatement. La défaite ne remet de toute évidence pas en cause ce choix.

À 28 ans, Pétrot ne parle ni de confort ni d’aboutissement. "Le but c’est toujours de progresser, d’apprendre des choses pour être un meilleur joueur", confit-il. Son entrée tardive dans ce match s’inscrit dans cette logique. Jouer, apprendre, accepter son rôle, même celui de second couteau. A défaut d'être un grand joueur, Léo Pétrot prouve une nouvelle fois qu'avec de l'humilité et du travail, il existe toujours une petite place pour les footballeurs besogneux. Et parfois, ils croisent même la route des meilleurs joueurs du monde...