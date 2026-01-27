L'ASSE a bouclé l'arrivée de Marten-Chris Paalberg. Cet attaquant estonien de 17 ans évolue au JK Vaprus Pärnu et est évidemment inconnu du grand public. C'est pourquoi Peuple-Vert a interrogé Nadau Cabé, spécialiste du football estonien, afin d'en savoir plus sur le profil de ce jeune joueur qui viendra dans un premier temps renforcer la réserve.

Fidèle à sa vision sur le long terme, Kilmer Sports continue de scruter des joueurs à post-former. En plus de David Mimbang (Brasseries du Cameroun) qui devrait débarquer, Marten-Chris Paalberg va rejoindre les Verts. Pour en apprendre plus sur ce pari sur l'avenir, ça se passe ci-dessous.

« Peux-tu nous raconter son parcours, des équipes de jeunes à son arrivée dans le monde professionnel ?

Oui, bien sûr. Déjà il est né en 2008. Aussi loin qu'on puisse remonter, ses premières apparitions sur des feuilles de matchs datent d’avril 2017. Il jouait déjà avec les U11 du Pärnu JK Vaprus… alors qu’il avait à peine 8 ans et demi. C’était déjà un gros surclassement. Puis en 2022 il fait déjà la navette entre les U15 et les U17. Sur cette saison, il plante 23 buts en 30 matchs, et fait ses premières apparitions avec les U15 de l’Estonie. La précocité était vraiment dingue.

Et en ce qui concerne son arrivée en pro, il commence à faire quelques apparitions en première division en 2024, mais il joue surtout avec l’équipe U21. Il y a surtout 2025 où il passe un cap : 30 matchs en seniors, 19 buts et 3 passes décisives. Il fête aussi sa première sélection avec l’équipe A de l’Estonie.

Quelles sont ses principales qualités ?

C’est un joueur avec un vrai instinct de buteur. Il a quand même une vraie qualité physique pour son âge, il fait 1m88 et a des jambes avec une bonne pointe de vitesse. Je le vois capable de prendre la profondeur avec une certaine facilité et c'est un garçon avec une vraie lecture du jeu, ce qui est rare pour un joueur encore en apprentissage.

En plus de ça il a les deux pieds, et peut décrocher pour participer à la construction. Et puis surtout, il est très efficace. Il tourne à seulement deux tirs par match mais a marqué 15 buts en championnat.

Tu peux nous parler plus en détail de sa grosse saison en D1 où il a donc beaucoup marqué ?

Il n’était pas prévu pour être titulaire au départ. Mais après ses bons matchs amicaux, dont un triplé lors du dernier, il a sécurisé sa place pour le reste de la saison. Il a manqué les deux premiers mois à cause d’une blessure, mais ensuite, il a enchaîné 22 titularisations sur 24 apparitions donc il avait un rôle super important.

Le vrai tournant, c’est en août-septembre où il met 10 buts en 8 matchs, avec 7 victoires pour son équipe qui, pourtant, joue plutôt le milieu de tableau d'habitude. Il a été élu deux fois joueur du mois et termine 2e meilleur buteur du championnat. Il est aussi devenu le 2e joueur le plus jeune de l’histoire à être appelé en équipe nationale.

Et justement, quel avenir tu lui vois avec la sélection estonienne ?

Connaissant les habitudes de Jurgen Henn qui est à la tête de l’équipe, tout est possible. C’est un sélectionneur qui ne va pas hésiter pas à faire appel à des joueurs peu exposés s’il croit en leur niveau. Depuis son arrivée en 2024, il pousse pas mal de jeunes. Lors du dernier match amical, la moyenne d’âge du onze était de 24 ans. Je le vois donc être appelé régulièrement lors des prochaines trêves. La seule limite, c’est que le poste de buteur est peut-être le plus concurrentiel actuellement en équipe nationale. Mais normalement les suiveurs stéphanois devraient pouvoir le suivre lors des prochaines trêves.

Quelles sont ses limites actuelles selon toi ?

Il peut encore progresser dans le jeu aérien. Avec sa taille, il a clairement une carte à jouer sur coups de pied arrêtés mais manque d'impact dans son jeu de tête. Son jeu dos au but ça peut être un axe aussi.

Franchement je le vois pas devenir un créateur ou un faux 9, pour moi ça sera un vrai attaquant. C'est bien qu'il vienne chez vous, ça s'inscrit dans la lignée de deux anciens meilleurs joueurs du championnat estonien, aujourd’hui titulaires à l’Union Saint-Gilloise, à savoir Promise David et Guilherme Smith. On voit que la transition vers un championnat plus compétitif est possible malgré le niveau du championnat estonien.

Et à Saint-Étienne, comment tu vois son intégration ?

Il devrait débuter avec la N3 de ce que j'ai lu sur votre site. L’idée est d’y aller par étapes et rien de mieux que la formation française pour continuer sa progression. Il va devoir apprendre à mieux utiliser son corps, autant sur l’aspect physique avec les duels que sur l'aspect mental où il n'a évidemment pas trop l'habitude de gérer la pression.

Le changement d’environnement va évidemment être un enjeu aussi. Il a 17 ans et c'est un tournant dans sa vie. Peut-être qu'il aura besoin de digérer. Au poste de 9 où vous avez déjà Stassin, Duffus voire Boakye je m’attends pas à le voir avoir du temps de jeu tout de suite. Qu'il prenne son temps mais les qualités sont là. Il est reconnu par quasiment tous les médias spécialisés comme l’un des joueurs de la saison et peut-être le meilleur jeune joueur de toute la Baltique. »

Merci à Nadau Cabé, spécialiste du football estonien, pour sa disponibilité !