L’AS Saint-Étienne continue de préparer l’avenir. Le club du Forez a officialisé l’arrivée de Marten-Chris Paalberg, jeune attaquant estonien de 17 ans au potentiel déjà très remarqué. Un recrutement qui s’inscrit pleinement dans la stratégie actuelle des Verts : anticiper, miser sur des profils à forte marge de progression et explorer des marchés encore peu exposés.

En attirant Paalberg, l’ASSE confirme sa volonté de construire sur le long terme. Le jeune buteur rejoint le Centre sportif Robert-Herbin, où il va désormais poursuivre son développement dans un environnement structuré et exigeant. À son âge, rares sont les joueurs à afficher un vécu aussi riche et des statistiques aussi parlantes.

Originaire de Pärnu, en Estonie, Marten-Chris Paalberg a grandi ballon au pied. Repéré très tôt, il intègre dès l’âge de 6 ans le Pärnu Vaprus, club phare de sa région. Sa progression est rapide, presque fulgurante. À 14 ans, il découvre les sélections de jeunes avec l’Estonie. Puis, en mai 2024, à seulement 15 ans, il fait ses débuts en Premium Liiga, l’élite estonienne.

Les Verts préparent l'avenir !

La suite confirme les promesses. Buteur en Coupe, passeur décisif en championnat, Paalberg inscrit son premier but en Premium Liiga en mai 2025 face au JK Tammeka. Pour sa première saison complète, il compile 15 réalisations et devient le plus jeune joueur à réussir un triplé dans le championnat estonien. Des performances qui attirent logiquement l’attention au-delà des frontières.

International estonien A depuis l’automne dernier, Paalberg présente un profil athlétique intéressant du haut de son mètre 88, avec un vrai sens du but et une présence dans la surface. Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2028, il sera intégré progressivement, sans brûler les étapes.

Avec ce recrutement, Saint-Étienne sécurise un talent offensif prometteur et poursuit, patiemment mais sûrement, la construction de son avenir. A voir comment va se comporter le jeune attaquant dans mes prochaines semaines.