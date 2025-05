L'ASSE est en Ligue 2. De retour en seconde division, une année après la remontée des Verts en Ligue 1. Les explications sont nombreuses. Les défaillances plurielles. Des carences multiples. Focus sur cinq flops qui symbolisent la déroute collective et individuelle de l'ASSE.

En avant-propos, les joueurs ci-dessous ont été retenus, car il symbolise l'échec de l'ASSE à leur niveau. Des échecs qui nous tenteront d'expliquer ici.

Pierre Cornud, la défaillance physique

Olivier Dall'Oglio a longtemps attendu des latéraux l'été dernier. C'est finalement à la mi-aout que Pierre Cornud débarque à l'ASSE en provenance du Maccabi Haifa. Ancien coéquipier de Dylan Batubinsika (qui aurait également pu figurer parmi cette liste), Cornud débute face à Brest. Une lourde défaite 5-0 en Bretagne. Il se blessera deux journées plus tard face à Nice (humiliation 98-0). Réputé pour ses qualités de centreur, il ne s'est jamais imposé sous le maillot Vert. Recruté pour prendre le costume de titulaire dans le couloir gauche de la défense, il n'aura finalement débuté que 7 matchs sur 34 sur la pelouse. Bien trop friable défensivement, il n'aura pas su répondre aux exigences physiques de la L1. Léo Pétrot souvent décrié, est rapidement passé devant et termine avec 31 apparitions. Indiscutable. De quoi bien illustrer la déroute de Cornud à l'AS Saint-Etienne.

Igor Miladinovic, le pari qui coûte cher

Lui aussi illustre un mercato estival en partie raté. Les dirigeants de l'ASSE n'avaient pas hésité à poser 3 millions sur ce jeune milieu offensif serbe qui sortait d'une belle saison dans son pays. Bien qu'à l'aise techniquement, les carences physiques ne lui ont permis de faire le grand saut en Ligue 1. Malgré plusieurs apparitions en Réserve, il n'a pas surnagé en N3. Il termine la saison avec seulement 3 apparitions en 34 journées. Fiasco.

Yunis Abdelhamid pris en grippe à l'ASSE

L'expérimenté tunisien aura passé une saison très compliquée. Il débarque à la demande d'Olivier Dall'Oglio qui constate rapidement le manque de bouteille de son groupe. Libre depuis la fin de son contrat à Reims, il prend rapidement le brassard de capitaine. Il est presque aussi rapidement pris en grippe par les supporters qui le considère comme responsable du grand nombre de buts encaissés cette saison. En perte de vitesse, ses interventions sont moins tranchantes, et il devient la tête de turc du public. Il perd sa place et termine sur le banc. Il restera professionnel et aura tenté d'accompagner au mieux le groupe jusqu'à la fin. Tout à son honneur. Mais un recrutement là encore raté.

Yvann Maçon, des espoirs encore déchu avec l'ASSE

À l'image de Pierre Cornud, il était prévu pour occuper le flanc droit de la défense de l'ASSE cette saison. Bilan froid : 10 titularisations. Gêné par une blessure au ménisque sur la première partie, il ne sera pas parvenu à déloger Dennis Appiah sur la durée. Appiah, déjà en difficulté en L2, aura finalement dû débuter 29 rencontres sur 34. Implacable. Yvann Maçon est en partie responsable. Il terminera la saison hors du groupe. Plus que décevant.

Aïmen Moueffek, patron à temps partiel

Placer le milieu de terrain marocain parmi les flops peut amplement être discutable. Pour autant, Aïmen Moueffek a prolongé l'été dernier avec de grands espoirs placés en lui. Son implication n'est nullement remise en question, mais il n'aura finalement débuté que 13 rencontres. Très loin des attentes. L'ASSE a trop souvent été dépassé dans le combat physique au milieu de terrain. Perforé jusqu'à la dernière journée, ce manque d'impact dans l'entrejeu est tout aussi responsable de la défaillance défensive des Verts que l'arrière garde stéphanoise. Moueffek devait être un leader. Il n'a pas été (suffisamment) présent. Une réelle déception.