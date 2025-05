Reléguée en Ligue 2 à l’issue d’une saison 2024-2025 chaotique, l’ASSE cherche à rebondir. Parmi les motifs d’espoir, l’émergence de Djylian N’Guessan. À 16 ans, l'attaquant formé au club s’affirme comme l’un des plus grands espoirs du football français. Et si la Ligue 2 représentait l’opportunité idéale pour qu’il explose enfin aux yeux de tous ?

Il n’a que 16 ans, mais déjà la tête bien faite et des gestes de grand. Djylian N’Guessan, né en août 2008, a fait ses premiers pas dans le monde professionnel au cours de la saison 2024-2025, un exercice pourtant difficile pour l’AS Saint-Étienne. Reléguée en Ligue 2 après une fin de saison insuffisante, l’équipe stéphanoise a malgré tout permis à quelques jeunes pousses de s’exprimer, dont Djylian.

Avec 8 matchs disputés pour un total de 180 minutes de jeu – dont 3 titularisations –, le jeune international français U17 n’a certes pas empilé les statistiques, mais il a montré des qualités rares. Toujours à l’aise dans les trente derniers mètres, capable de créer le déséquilibre par ses appels, la passe ou la percussion, Djylian a attiré les regards dès ses premières apparitions.

Son entraîneur, Eirik Horneland, n’a d’ailleurs pas caché son admiration : « Le football pour Djylian N’Guessan semble vraiment quelque chose de naturel ». Une déclaration forte, qui témoigne de la confiance accordée au joueur par le staff. Pas étonnant que malgré son jeune âge, Djylian ait été régulièrement intégré aux séances avec le groupe pro.

Ligue 2 : un contexte idéal pour faire éclore son talent

Le départ de plusieurs cadres à l’intersaison (Briançon, Abdelhamid, Wadji, Ekwah...) et la nécessité de reconstruire une équipe compétitive vont sans doute pousser l’ASSE à miser sur sa jeunesse. Et dans ce nouveau projet, Djylian N’Guessan pourrait occuper un rôle. La Ligue 2, par son niveau plus abordable et ses espaces différents, peut s’avérer être un terrain d’expression idéal pour les jeunes joueurs techniques.

Djylian excelle lorsqu’il évolue dans une équipe qui a le ballon, qui domine territorialement et peut se projeter dans les derniers mètres avec fluidité. Ce devrait être le cas de l’ASSE version 2025-2026, dont l’ambition sera clairement la remontée immédiate. Avec un jeu tourné vers l’offensive, les Verts pourraient tirer pleinement profit du profil de finisseur et spontané de leur jeune buteur.

Une référence continentale avec l’équipe de France U17

Pendant que ses coéquipiers stéphanois digèrent la relégation, Djylian N’Guessan rayonne sur la scène européenne. Actuellement engagé à l’Euro U17 avec l’équipe de France, il enchaîne les performances de haute volée. En 4 matchs, il a déjà inscrit 4 buts, se plaçant parmi les meilleurs joueurs de la compétition.

Sa capacité à se montrer décisif dans les moments clés, son aisance technique et sa lecture du jeu impressionnent les suiveurs du tournoi. Il n’est pas exagéré de dire qu’il porte l’équipe dans les phases offensives. Chaque ballon qu’il touche devient une menace pour l’adversaire. Cette régularité à haut niveau ne fait que confirmer les promesses entrevues avec l’ASSE.

Cet Euro pourrait bien être un tournant dans sa jeune carrière. En cas de performance XXL jusqu’au bout du tournoi, Djylian pourrait attirer encore davantage les regards… et les convoitises. Mais l’ASSE, consciente de son joyau, aura tout intérêt à lui offrir un cadre stable pour poursuivre sa progression. Protéger, encadrer et développer : tel sera le triptyque à suivre pour ne pas gâcher un tel talent.

Un rôle stratégique dans le nouveau projet de l'ASSE

Depuis plusieurs saisons, les supporters de l’ASSE rêvent de revoir leur club briller grâce à ses jeunes. Si certains espoirs se sont éteints trop tôt, d’autres – comme William Saliba ou encore Lucas Gourna – ont réussi à s’imposer. Djylian N’Guessan, lui, incarne une nouvelle vague, celle d’une génération qui ne veut pas attendre.

Son profil unique dans l’effectif pourrait faire de lui un élément important. Encore faudra-t-il lui donner du temps de jeu régulier, dans un rôle où il peut être influent. Eirik Horneland a déjà prouvé toute sa confiance envers le joyau du centre de formation.

L’autre enjeu pour le club sera de bien gérer la pression médiatique et les attentes du public. Car à 16 ans, tout peut aller très vite… ou se briser tout aussi rapidement. Le staff, le club et son entourage devront redoubler de vigilance pour lui permettre d’évoluer dans un climat serein et stimulant.

Une chose est certaine : Djylian a déjà prouvé qu’il avait le talent. Reste à le faire fructifier.