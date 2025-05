L'ASSE est officiellement reléguée en Ligue 2 BKT depuis sa défaite face au Toulouse FC, samedi dernier (2-3). Le board stéphanois doit donc désormais se pencher sur le mercato estival à venir. Que ce soit dans le sens des départs ou dans celui des arrivées, un immense chantier s'annonce pour les Verts.

"Je suis venu à Saint-Etienne quand on était 20e de Ligue 2 avec 11 points. Il y avait 6000 personnes au stade, donc vous avez la réponse (à savoir s'il veut faire partie de l'équipe la saison prochaine)." Après la relégation, Gautier Larsonneur avait été assez clair à propos de son avenir : le portier stéphanois veut rester dans le Forez. Pour autant, les dirigeants ne voient pas forcément la situation du même œil.

Risser dans le viseur de l'ASSE

Le cas du poste de gardien de but allait forcément faire débat cet été. Larsonneur, auteur d'une saison mitigée, est en effet clairement remis en cause. En cas de maintien dans l'élite du football français, il avait été convenu qu'un nouveau portier serait recherché en tant que numéro 1. Si la descente laisse un peu plus d'espoir à Larsonneur d'évoluer dans les buts la saison prochaine, il semblerait toutefois que le club s'apprête à passer à l'action pour le remplacer.

Selon les informations de Mohamed Toubache-TER, l'ASSE vise le gardien de Strasbourg, prêté cette saison au Red Star : Robin Risser. Le board serait sur le point de faire une offre de transfert afin de s'attacher les services de l'international Espoirs français. Âgé de 20 ans, Risser a disputé 19 rencontres en deuxième division avec le club francilien. Il est l'un des profils les plus prometteurs en France à son poste. Solide sur sa ligne, leader dans sa surface et en progression sur son jeu au pied où il ne se cache pas, Robin Risser est un gardien moderne, mais encore perfectible. Réaliser une saison pleine en Ligue 2 avant de viser plus haut (avec l'ASSE ?) pourrait être une bonne option pour lui.

Reste également à savoir si cette arrivée pousserait Larsonneur vers la sortie, ou bien le reléguerait simplement dans la hiérarchie.