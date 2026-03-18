La Ligue 2 est entrée dans son sprint final et l'ASSE est en bonne position pour espérer remonter avec Troyes. Dans cette lutte, trois équipes semblent se présenter en arbitres d'ici la fin de la saison : Annecy, Dunkerque et Rodez !

Il y a eu un avant et un après Philippe Montanier. Au départ d'Eirik Horneland, ancien coach de l'ASSE, les Verts étaient sur un fil dans la course à la montée après deux défaites consécutives à Reims (1-0) et face à Boulogne (0-1). Depuis l'arrivée de l'ancien coach du TFC, la donne a radicalement changé. Avec cinq victoires en cinq rencontres, les Stéphanois étaient revenus à deux points de Troyes, leader, avant la 27e journée. Accroché à Grenoble (0-0), le club du Forez (50 points) a subi un léger coup d'arrêt mais reste plus que jamais dans la lutte pour le titre de champion. Troisième, Le Mans est en embuscade (47 points) tandis que le trou semble fait avec le Red Star (4e, 44 points).

Le duel ASSE - Troyes arbitré avant le match du 25 avril

À sept journées de la fin de la saison, l'ASSE peut donc regarder vers l'avant à l'aube d'un sprint final qui s'annonce bouillant entre Verts et Troyens (1ers, 54 points). Et à la vue du calendrier, trois formations s'avancent en arbitres de cette lutte qui atteindra des sommets le 25 avril, avec un ASSE - Troyes à Geoffroy-Guichard. En effet, en comptant la 27e journée qui vient de se terminer, les deux équipes les mieux placées pour le titre de champion vont défier trois adversaires particulièrement en forme.

Annecy (9e, 39 points), Dunkerque (8e, 39 points) et Rodez (6e, 43 points) se présentent sur la route des deux leaders sur cette fin de saison. Et avec sa victoire polémique en terre annécienne lundi soir (1-2), l'ESTAC a négocié un premier tournant. Des Savoyards qui vont rapidement jouer leur rôle d'arbitre avec l'ASSE. En effet, après Grenoble, les Verts défient un autre de leur voisin dès ce samedi 21 mars (20 h) à Geoffroy-Guichard. Si l'équipe de Laurent Guyot reste sur deux défaites, elle avait précédemment enchaîné sept matches sans revers (cinq victoires, deux nuls). De quoi prévenir des Stéphanois qui avaient coulé à l'aller (4-0).

Rodez imbattable en 2026

Et comme dans un ordre croissant de difficulté, c'est Dunkerque qui se présente ensuite sur la route des deux équipes. Dès ce week-end pour Troyes (21 mars, 14 h), lors de la 30e journée pour les Verts (11 avril, 20 h). Là encore, si les Nordistes ont calé ces dernières semaines, ils n'en restent pas moins féroces. Entre mi-octobre et mi-janvier, ils avaient enchaîné neuf matches sans défaites (sept victoires, deux nuls). Mieux, ils ont battu l'ESTAC (2-0) et l'ASSE (1-0) sur la phase aller.

Enfin, sur le papier, le dernier gros morceau commun des équipes de Montanier et Stéphane Dumont sera Rodez. Et la formation de Didier Santini a de quoi faire trembler. Pour preuve, les Ruthénois n'ont pas perdu le moindre match en 2026 (sept victoires, cinq nuls). Surtout, ils restent sur un succès à Reims (1-2) qui leur a permis de recoller à la lutte aux playoffs. Si l'ESTAC s'y déplacera le 13 avril (20 h 45) lors de la 30e journée, l'ASSE ira à Paul-Lignon lors de la 33e et avant-dernière journée (2 mai, 20 h). Notez par ailleurs que Troyes ira également à Montpellier entre ses matches face à Dunkerque et Rodez !

Les calendriers de l'ASSE et de Troyes jusqu'en fin de saison

28e journée

Troyes - Dunkerque

ASSE - Annecy

29 journée

Montpellier - Troyes

Nancy - ASSE

30e journée

Rodez - Troyes

ASSE - Dunkerque

31e journée

Troyes - Boulogne

Bastia - ASSE

32e journée

ASSE - TROYES

33e journée

Troyes - Laval

Rodez - ASSE

34e journée