Le match nul concédé sur la pelouse de Grenoble (0-0) a permis à l’ASSE de rester invaincue sous l’ère Montanier, mais il a aussi mis en lumière une autre réalité du sprint final : la gestion des cartons devient un enjeu clé. À quelques journées de la fin, chaque suspension potentielle pourrait peser lourd dans la course à la montée, surtout avec la perspective d'affronter Troyes dans quelques semaines.

Lors de cette rencontre au Stade des Alpes, Abdoulaye Kanté a de nouveau été averti. Un carton loin d’être anodin puisqu’il s’inscrit dans une série préoccupante pour le milieu stéphanois.

Abdoulaye Kanté, alerte rouge avant le sprint final

Le cas Abdoulaye Kanté mérite une attention particulière. Le milieu de terrain a reçu trois cartons jaunes sur ses quatre derniers matchs, une dynamique qui le place désormais sous forte menace de suspension. Indispensable dans l’équilibre des Verts, il incarne l’intensité et l’impact physique voulus par Philippe Montanier, à condition d'être sur la pelouse !

Mais cette agressivité contrôlée devient aujourd’hui une ligne de crête. À ce rythme, une suspension semble inévitable à court terme, ce qui pourrait priver l’ASSE d’un élément clé dans l’entrejeu lors d’un match décisif. Troyes est en ligne de mire. Dans une Ligue 2 très serrée, une telle absence peut avoir des conséquences directes sur la course à la montée.

Face à Grenoble, Zuriko Davitashvili a également écopé d'un jaune suite à une contestation. Pas de quoi s'inquiéter pour l'ailier stéphanois qui ne récolte que son deuxième carton de la saison.

Boakye toujours en tête, Tardieu sous surveillance

Sur l’ensemble de la saison, Augustine Boakye reste le joueur le plus sanctionné avec 8 cartons jaunes. Déjà suspendu plus tôt dans l’exercice, il a entamé un nouveau cycle disciplinaire et confirme son profil de joueur très exposé, notamment par son activité dans le pressing et les duels. Tout comme Kanté, il est également à deux cartons d'une suspension.

Florian Tardieu, lui, reste sous surveillance avec 4 avertissements. À un carton d’une suspension automatique, le milieu devra faire preuve de maîtrise dans les prochaines semaines pour éviter de manquer un rendez-vous important.

Le bilan des cartons jaunes des joueurs de l’ASSE