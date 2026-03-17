Alors que la Ligue 2 entre dans son sprint final, la lutte pour la montée s’intensifie entre plusieurs prétendants. L’ASSE, Troyes, Le Mans, le Red Star et Reims jouent gros lors des sept dernières journées. Calendrier, adversaires, pièges : analyse complète pour savoir qui possède l’avantage dans cette dernière ligne droite de Ligue 2.

À sept journées de la fin, le classement reste serré. Troyes mène la danse (54 points), suivi par l’AS Saint-Étienne (50 points). Le Mans reste en embuscade avec 47 points tandis que le Red Star (44 points) et Reims (43 points) suivent juste derrière. Autant dire que chaque match peut redistribuer les cartes. Au-delà du classement, un élément pourrait peser : le calendrier. Certains clubs vont devoir affronter plusieurs concurrents directs, tandis que d’autres semblent bénéficier d’un parcours plus favorable.

Ligue 2 : Un calendrier pas simple pour Troyes

Leader du championnat, Troyes possède l’avantage comptable mais son calendrier n’est pas le plus simple. Les Troyens recevront Dunkerque, avant deux déplacements compliqués à Montpellier et Rodez, deux équipes qui luttent pour le Top 5. Ils accueilleront ensuite Boulogne-sur-Mer avant un choc majeur contre l’ASSE à Geoffroy-Guichard.

Les deux dernières journées semblent plus abordables avec Laval à domicile puis Grenoble à l’extérieur.

Sur le papier, Troyes devra surtout négocier trois rencontres délicates : Montpellier, Rodez et surtout Saint-Étienne. Ce duel direct pourrait d’ailleurs peser très lourd dans la course à la montée.

Les 7 derniers matchs de Troyes

Dunkerque – domicile

Montpellier – extérieur

Rodez – extérieur

Boulogne-sur-Mer – domicile

ASSE – extérieur

Laval - domicile

Grenoble – extérieur

Ligue 2 : L’ASSE avec un calendrier équilibré

Du côté de l’AS Saint-Étienne, le programme paraît légèrement plus favorable. Les Verts affronteront plusieurs équipes de la seconde moitié de tableau. Annecy ouvrira cette série à Geoffroy-Guichard, avant un déplacement à Nancy. Les hommes de Philippe Montanier recevront ensuite Dunkerque puis se rendront à Bastia.

Le moment clé interviendra lors de la réception de Troyes. La fin de saison semble ensuite abordable avec Rodez à l’extérieur puis Amiens à domicile pour conclure.

Avec quatre matches à Geoffroy-Guichard et plusieurs adversaires mal classés, les Stéphanois disposent d’un calendrier intéressant.

Les 7 derniers matchs de l’ASSE

Annecy – domicile

Nancy – extérieur

Dunkerque – domicile

Bastia – extérieur

Troyes – domicile

Rodez – extérieur

Amiens – domicile

Le Mans en embusade en Ligue 2

Le principal danger pour l'ASSE est la surprenante équite du Mans. Actuel troisième avec trois points de retard. Le Mans possède un calendrier abordable. Les Manceaux affronteront Amiens, Pau, Boulogne-sur-Mer, Clermont et Grenoble avant deux affiches importantes contre Reims puis Bastia. Peu de gros chocs donc, mais beaucoup d’équipes capables de prendre des points.

Les 7 derniers matchs du Mans

Amiens – extérieur

Pau – domicile

Boulogne-sur-Mer - extérieur

Clermont – domicile

Grenoble – extérieur

Reims – domicile

Bastia – extérieur

Reims devra faire un sans-faute en Ligue 2

Reims a perdu gros face à Rodez ce samedi. Une défaite qui les éloigne de la tête de la Ligue 2. Ils devront négocier plusieurs matches délicats. Après un déplacement à Guingamp, les Rémois recevront Boulogne-sur-Mer avant de se rendre à Laval. La réception du Red Star pourrait être un tournant avant deux rencontres déterminantes : Nancy puis un choc face au Mans à l’extérieur.

Les 7 derniers matchs de Reims

Guingamp – extérieur

Boulogne-sur-Mer – domicile

Laval – extérieur

Red Star – domicile

Nancy – domicile

Le Mans – extérieur

Pau - domicile

L’avantage pour l’ASSE ?

En analysant les sept dernières journées, l’ASSE semble légèrement avantagée par rapport à Troyes. Les Verts affronteront plusieurs équipes de bas de tableau et auront surtout l’occasion de faire la différence lors de la réception de Troyes. En cas de victoire, Saint-Étienne pourrait frapper un grand coup dans la course à la montée.

Troyes reste malgré tout maître de son destin. Mais avec plusieurs déplacements compliqués et un duel direct à Geoffroy-Guichard, le leader pourrait voir son avance fondre.

Le Mans dispose probablement du calendrier le plus abordable mais devra poursuivre sa dynamique qui ne cesse de surprendre.

La fin de saison s’annonce donc explosive en Ligue 2.

Source : Classement Ligue 2

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