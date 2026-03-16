Reims a pris un coup sur la tête ce samedi. Le Stade de Reims s'est incliné à domicile face à Rodez, l'équipe en forme du moment. Karel Geraerts n'a pas caché son amertume en conférence de presse après la rencontre.

Karel Geraerts, entraineur de Reims : "Je ne vais pas le cacher, c’est pour tout le monde un coup dur. Parce que si tu mènes 1-0 jusqu’à la 85e minute, qu’il n’y a pas grand danger de l’adversaire, etc., et que tu prends encore deux buts à la fin, c'est dur à digérer. Je pense que mes joueurs ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas cette défaite qu’on a eue. Il faut encaisser toutes les émotions. Ce n’est pas facile.

On a eu des possibilités. Mon message à la mi-temps était assez clair : on va continuer de jouer notre jeu. Et la deuxième chose, qui était très importante pour moi, c’était d’aller chercher ce deuxième but (Reims menait 1-0). Parce que tu le sens, on aura besoin de mettre ce deuxième but pour prendre quelque chose aujourd’hui. On ne l’a pas fait. Dans le championnat, si on veut espérer quelque chose, on doit aller chercher ce deuxième but. On ne l’a pas fait."

Karel Geraerts, entraineur de Reims : "Il y a beaucoup d’émotions. Tout le monde est déçu, les têtes sont basses. C’est très logique, tout ça, après un match de foot, et surtout avec le scénario qu’on a vécu ensemble cette semaine. Il faut d’abord laisser partir toutes les émotions, parce que toutes les émotions poussent parfois à dire des choses qui ne sont pas les bonnes. Donc pareil pour moi : je vais bien réfléchir, bien analyser. Et puis, dès lundi, on doit de nouveau regarder vers l’avant. Il n’y a pas d’autre option.

C’est la seule recette, parce qu’il n’y a pas d’autre chemin. Il faut regarder vers l’avant. Il y a un nouveau match qui nous attend dans une semaine, encore un match à Guingamp, qui sera bien chargé. On sait très bien ce qu’il y a devant nous. Le plus important maintenant, c’est d’encaisser ce coup mental, puis de récupérer et de regarder vers l’avant."

Source : Conférence de Presse Reims