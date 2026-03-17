Battu par Troyes (1-2), Annecy laisse filer des points précieux en Ligue 2. Malgré une première période maîtrisée, les Haut-Savoyards ont craqué après la pause. Laurent Guyot n’a pas caché sa frustration, pointant à la fois les erreurs de son équipe… et une décision arbitrale polémique.

Annecy peut nourrir de gros regrets. Face au leader troyen, les hommes de Laurent Guyot avaient pourtant réalisé une entame sérieuse. Dominateurs dans le jeu, appliqués dans les duels, ils ont logiquement ouvert le score et pris l’ascendant sur leur adversaire.

Mais comme souvent cette saison, le scénario a basculé côté ESTAC après la pause. Moins tranchants, plus hésitants, les Haut-Savoyards ont laissé Troyes revenir dans la partie. L’ESTAC n’en demandait pas tant. Deux erreurs, deux buts encaissés. Et un match qui échappe totalement à Annecy. Une défaite frustrante, d’autant plus que Troyes en profite pour conforter sa place de leader et maintenir la pression sur l’ASSE dans la course à la montée.

Ligue 2 : Une fin de match qui fait polémique

Au-delà du résultat, c’est surtout la dernière action qui fait parler. Dans les ultimes instants, le gardien troyen se jette sans maitrise dans les pieds d’un joueur annécien. Le contact est net. Rowe s’écroule. Pour beaucoup, le penalty semble évident.

Mais pas pour l’arbitre de la rencontre, Monsieur Brendan Roffet, qui décide de ne pas broncher. Une décision qui provoque l’incompréhension côté annecien.

Laurent Guyot n’a pas éludé le sujet après la rencontre. Au micro de beIN Sports, le technicien haut-savoyard a laissé éclater sa colère, tout en restant lucide sur la prestation de son équipe.

Laurent Guyot entre lucidité et colère

« Pour être honnête, nous n’avons pas fait le match que j’attendais. On a la chance de mener au score. Ensuite, on fait deux cadeaux. Face à cette équipe, ça devient compliqué », analyse-t-il d’abord.

Mais très vite, le coach d’Annecy revient sur l’arbitrage et les décisions qu’il juge défavorables ces dernières semaines.

« Je suis obligé de parler de la dernière situation. À un moment donné… Regardez les deux buts contre Reims, il y a deux hors-jeu. Le second but du Mans, il y a une faute au départ. Et puis ce soir… Si vous ne sifflez pas penalty là… »

La frustration est profonde. Guyot ne se cache pas non plus derrière ces faits de jeu. Il pointe un manque de personnalité de son équipe dans les moments clés.

« On n’a pas joué comme une équipe qui veut le top 5. On a été timides. On s’est contentés de balancer sans réflexion. Je suis déçu de ce match. »

Annecy peut nourrir des regrets

Entre erreurs individuelles, manque d’audace et décision arbitrale litigieuse, Annecy laisse passer une belle occasion de se rapprocher du haut de tableau.

De quoi ternir la fain de saison ? Tout dépendra de leur prochain résultat face à ... l'ASSE. Annecy se rendra à Saint-Etienne se samedi. Une bête blessée et en colère face aux Verts. Les stéphanois sont prévenus.

Source : beIN Sports