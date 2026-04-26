Ce samedi à Geoffroy Guichard, l'ASSE recevait le leader du championnat : l'ESTAC. Voici les tops et flops stéphanois de cette rencontre.

Dans un Geoffroy-Guichard en ébullition, l'ASSE a gâché la fête en subissant une lourde défaite face à Troyes (0-3). Si l'ESTAC valide sa montée en Ligue 1, les Verts sont eux dos au mur. À deux journées de la fin de la saison, ils sont à un point du Mans et n'ont plus leur destin entre leurs mains dans la course au top 2. Avant Rodez puis Amiens, l'heure est grave. Voici les tops et flops stéphanois de cette rencontre.

Les tops : Geoffroy-Guichard... et c'est presque tout

Un Chaudron des grands soirs

Annoncé comme un immense choc depuis de nombreuses semaines, cet ASSE - Troyes était particulièrement attendu par le peuple Vert. Pour preuve, Geoffroy-Guichard a été à guichets fermés en moins de trente minutes lors de la mise en vente des billets. Tout était réuni pour une grande fête, elle a été gâchée. Sur la pelouse du moins, parce qu'en tribune, le Chaudron n'a pas failli à sa réputation. Peuplé par 38 379 supporters, il a poussé, et ce dès l'échauffement. À l'entrée des joueurs, les Magic Fans et les Green Angels, toujours sous la menace d'une dissolution, se sont parés de leurs plus belles couleurs en déployant deux grands tifos. Geoffroy-Guichard a encouragé jusqu'au bout, insuffisant pour permettre aux Verts de s'imposer face à Troyes, que le Chaudron a salué en fin de match, fair-play.

La première demi-heure était bonne...

Et en début de match, l'ASSE semblait être en mesure de rendre à ses supporters ce qu'ils lui donnait. Car la première demi-heure est très bonne, et il ne faudra pas l'oublier malgré le résultat catastrophique du week-end. Entreprenants, les Verts ont obtenu cinq corners dans le premier quart d'heure, huit avant la pause, l'un deux amenant la première très grosse occasion. Elle était pour Lucas Stassin, bien placé sur un ballon mal dégagé mais qui a malheureusement vu sa reprise de volée être sauvée sur sa ligne par Boura (12'). Percutant, les Stéphanois étaient dans le match et Troyes n'a pas existé. Le but refusé (injustement ?) à Kévin Pedro (37') est peut-être le tournant de la rencontre...

Toujours en vie, un miracle

Giflée par le futur champion de Ligue 2, l'ASSE a subi un violent coup d'arrêt. Pourtant, les Verts sont toujours en vie, et c'est une chose positive tant la saison est difficile. Avec six matches nuls et neuf défaites en 32 matches jouées, n'être qu'à un point du top 2 est tout simplement miraculeux. Les Stéphanois n'ont plus leur destin en mains, certes, mais ils sont juste derrière Le Mans. Pour continuer d'espérer, la victoire à Rodez, déjà, est obligatoire.

Les flops : l'infirmerie est pleine, l'ASSE se saborde seule

L'infirmerie déborde

Si le début de match de l'ASSE a été convaincant, avec trente premières minutes de bonne facture, les Verts retiendront surtout le négatif. Et il y en a. En premier lieu, une infirmerie qui n'en finit plus de se remplir. En jambes, Zuriko Davitashvili a vu sa partie prendre fin dès la sixième minute. Sur une contre-attaque, le Géorgien a subi un tacle dangereux de Monfray. Pas de carton jaune, encore moins de faute, et surtout, une cheville droite qui tourne pour le meilleur buteur stéphanois. Contraint de sortir au quart d'heure de jeu, il faut espérer que le n° 22 de l'ASSE ne soit pas éloigner trop longtemps des terrains.

Lui était de retour en tant que titulaire, l'embellie n'a pas duré. Déjà absent à de trop nombreuses reprises, Chico Lamba a de nouveau dû céder sa place à l'heure de jeu, visiblement touché musculairement. Un coup dur de plus pour l'ASSE, déjà privée jusqu'en fin de saison de Julien Le Cardinal, comme annoncé sur notre site, et de Mahmoud Jaber. Cela commence à faire beaucoup, peut-être même trop pour espérer monter en Ligue 1...

L'ASSE se saborde toute seule

Comme si cela ne suffisait pas, en plus des blessures, les Verts ajoutent à leur malheur leurs trop nombreuses erreurs individuelles. Déjà fautif sur le premier but encaissé à Bastia, Irvin Cardona a récidivé face à Troyes. Perdant le ballon au milieu de terrain, l'ailier stéphanois a permis aux Troyens de s'offrir un trois contre trois. Sur la gauche, Diawara a trouvé Adeline qui a décalé Ifnaoui. Face à Ben Old, le n° 10 de l'ESTAC fermant son pied gauche pour tromper Gautier Larsonneur. Une première erreur qui coûte un but, puis une deuxième qui en coûte un second. Plutôt tranquille dans le rond central, Igor Miladinovic s'est emmêlé les pinceaux, offrant à Bentayeb la possibilité de lober Larsonneur. Si le ballon semblait plutôt anodin, le capitaine de l'ASSE a fait l'erreur de le perdre de vue. Une séquence qui en fera sourire plus d'un à l'extérieur du Forez...

Un manque de répondant qui interroge

Avant cela, les Verts étaient déjà bien mal embarqués dans ce choc de Ligue 2. Une impression que se répète à de trop nombreuses reprises ces dernières semaines. En effet, la donne est simple. Quand la partie ne tourne pas rapidement en leur faveur, comme face à Annecy par exemple (3-0 à la pause), les Stéphanois semblent tout bonnement sans solution, impuissants. Ce samedi face à Troyes, ils ont très bien débuté. Problème, après une demi-heure de jeu, ils n'ont pas trouvé la faille face à Konaté, et cela a semble rédhibitoire.

Car après les deux premières occasions troyennes pour Ifnaoui (33') et Ripart (34'), on a perdu l'ASSE. En symbole, cette deuxième période indigente où les Verts ont semblé à l'envers. Plus de rythme, trop de passes latérales et, surtout, un manque de révolte qui commence à être usant. À deux journées de la fin de la saison, il faudra montrer tout autre chose face à Rodez et Amiens pour espérer le top 2. Les Stéphanois en sont-ils capables ?