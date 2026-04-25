L’ASSE accueillait Troyes ce samedi soir à Geoffroy-Guichard dans le cadre de la 32e journée de Ligue 2. Un rendez-vous déterminant pour les Verts, toujours engagés dans la course à la montée, face à une formation troyenne solide leader du championnat. À l’issue de la rencontre, perdue par les Verts sur le score de 3 buts à zéro , les entraîneurs des deux équipes se sont présentés au micro de beIN Sports afin d’analyser le match et de revenir sur son scénario.

Stéphane Dumont (entraîneur de Troyes) : "C’est magnifique. Ce que j’ai vu aujourd’hui, dans ce contexte, ce n’est pas anodin. C’est un repère important pour nous et cela procure de belles émotions. On a beaucoup travaillé, on a su faire le dos rond quand il le fallait. L’an dernier, on avait bien démarré et on a construit dans la continuité. Ce groupe possède une vraie force collective. Personne ne se met au-dessus des autres, chacun apporte sa part.

Le faire ici a une valeur particulière. On voulait passer l’orage. On est entré dans le match un peu tard techniquement, mais le scénario nous a aussi poussés à réagir. On a résisté, notamment sur les coups de pied arrêtés en début de match. Ensuite, en seconde période, on a livré une prestation aboutie. Je pense que la victoire est méritée.

Quand une équipe vit ce genre de moment, cela montre qu’elle est soudée. Cette saison, on l’a construite ensemble, avec le staff, les joueurs, tout le monde. C’est une réussite collective. Être en tête sur la durée, je sais à quel point c’est difficile. J’ai connu cela comme joueur. Aujourd’hui, on continue d’avancer, avec humilité."

Philippe Montanier (ASSE) : "Il faut aligner les meilleurs, mais l’effectif est déséquilibré"

Philippe Montanier (entraîneur de l'ASSE) : "C’est une soirée noire. Cela a commencé dès la veille avec le forfait de Julien Le Cardinal. On avait déjà perdu Jaber à Bastia, puis ce soir Zuriko et ensuite Chico Lamba. Cela fait beaucoup, mais il faut faire avec.

Quand vous enchaînez deux défaites, vous ne pouvez pas rester dans les deux premiers. Désormais, il va falloir lutter jusqu’au bout.

Je pense que la première mi-temps est bonne. On ne concède aucun tir cadré et on mérite au moins de rentrer aux vestiaires avec un avantage. Il y a aussi eu des décisions qui interrogent. Je suis en colère sur la faute subie par Zuriko, sa cheville est touchée et il n’y a même pas coup franc. Les arbitres doivent aussi protéger les joueurs. Cela dit, l’arbitre n’explique pas le résultat. On paie surtout notre entame de seconde période. Sur leur premier tir cadré, on encaisse. Ensuite, on a manqué d’inspiration pour revenir.

Troyes traverse une période où tout leur réussit. De notre côté, on a commis trop d’erreurs. Et à ce niveau, cela se paie immédiatement. L’équipe qui en fait le moins l’emporte souvent.

On doit aussi composer avec nos moyens. Il faut aligner les meilleurs, mais l’effectif est déséquilibré. On se retrouve à faire entrer un latéral en attaque. Avec plusieurs absents majeurs, cela représente une part importante de l’équipe en moins et cela se ressent.

Chaque match a sa vérité. Cette défaite ne change pas notre situation. Même avec un bon résultat ce soir, il aurait fallu gagner les autres rencontres. On doit relever la tête, bien préparer les deux derniers matchs, puis faire les comptes."