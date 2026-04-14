Troyes est tombé dans le piège ruthénois ce lundi soir au stade Paul-Lignon. Défaite 2-1. L'ESTAC reste leader, mais l'ASSE revient à une longueur avant la J31. La course au titre se resserre. Dumont et Monfray n'ont pas masqué leur déception au micro.

Rodez avait prévenu. La meilleure équipe de Ligue 2 sur les 10 dernières journées ne s'est pas laissé impressionner par le leader. Les Ruthénois ont rendu la monnaie de leur pièce à Troyes et se sont imposés 2-1 au stade Paul-Lignon. Un résultat qui fait mal à l'ESTAC et qui relance totalement la course à la montée directe. Saint-Étienne, vainqueur samedi face à Dunkerque, revient à une seule longueur de Troyes avant la J31.

Dumont : « Ça fait partie de notre chemin »

L'entraîneur troyen a analysé la défaite avec lucidité, sans chercher d'excuses. Il reconnaît les manquements défensifs en seconde période et assume : « C'est parti un peu dans tous les sens. Il fallait être capable de canaliser l'intensité adverse. On fait une bonne entame. En seconde on a reculé, et on a manqué d'agressivité. Il n'y a qu'à voir le premier but. C'est dommage car on s'est rendu coup pour coup. Mais ça correspond à ce qu'on fait ces derniers temps. On est capable de marquer mais on est un peu moins solide qu'avant. »

Pas de catastrophisme pour autant. Dumont replace cette défaite dans le contexte d'une série remarquable : « On sort de 5 victoires et 2 nuls, je pense que l'équipe a le droit de s'octroyer ce genre de match. On va s'appuyer sur ce qu'on fait de bien et corriger ce qu'on doit corriger. Dès demain nous serons concentrés sur la suite avec la réception de Boulogne. »

Monfray : « Ça pique, mais on est toujours premiers »

Le capitaine de l'ESTAC, lui, est plus direct. Adrien Monfray ne mâche pas ses mots sur le plan défensif : « On prend des buts très évitables. En ce moment, je nous trouve pas bons défensivement. On prend trop de buts. »

Il évoque également des décisions arbitrales qui ont pesé sur la rencontre : « Je vois des décisions qui mettent la pression et sont incompréhensibles pour nous sur le terrain. » Avant de vite ramener le groupe à l'essentiel : « Il faut remobiliser tout le monde. On a un match capital à domicile samedi face à Boulogne. Il va falloir qu'on reprenne notre marche en avant. On n'avait pas perdu depuis 7 matchs. Aujourd'hui ça pique, mais on est toujours premiers et on se bat. »

L'ASSE revient à une longueur de Troyes

C'est le chiffre qui compte ce soir. Un point. C'est tout ce qui sépare désormais Troyes de Saint-Étienne avant la 31e journée. Les Verts, qui ont fait leur travail samedi en s'imposant face à Dunkerque, se retrouvent en embuscade parfaite. Si Troyes trébuche encore samedi face à Boulogne — une équipe qui a tenu Le Mans en échec 0-0 ce week-end — et que l'ASSE gagne son match, la tête du championnat changerait de mains.

Le sprint final s'annonce brûlant. Troyes doit vite se ressaisir. Saint-Étienne doit continuer à gagner. Et dans cette course à deux, chaque point perdu peut tout faire basculer.

Source : BeIN Sports