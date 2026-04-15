L’ASSE s’apprête à vivre un choc face à Troyes, le samedi 25 avril à 20h, dans une course à la montée plus intense que jamais. À quelques jours de cette affiche capitale de Ligue 2, la billetterie s’envole déjà et Geoffroy-Guichard se dirige vers un nouveau guichet fermé.

L’attente est immense du côté du Forez. Ce samedi 25 avril, l’ASSE reçoit Troyes pour un duel au sommet entre le premier et son dauphin. Un rendez-vous très important dans la course à la Ligue 1. Et comme souvent cette saison, les supporters répondent présents. Très présents.

Face à Dunkerque, ils étaient déjà 28 574 malgré un contexte particulier et l’absence du Kop Sud. Une mobilisation impressionnante, renforcée par plusieurs milliers de fans présents en manifestation pour soutenir les ultras. Pour l'avant dernière rencontre de la saison dans le Chaudron, l’engouement ne faiblit pas, bien au contraire.

Sur le plan sportif, les Verts arrivent lancés. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE est invaincue avec 7 victoires et 2 nuls. À domicile, la dynamique est encore plus impressionnante. Un sans-faute depuis plusieurs semaines. Résultat, les Stéphanois sont revenus à un point de Troyes après la défaite de l’ESTAC à Rodez.

ASSE - Troyes : une billetterie déjà en surchauffe

La mise en vente des billets, ouverte lundi à 9h pour les abonnés de l'ASSE a confirmé la tendance. Très rapidement, la demande a explosé. Les 20 000 abonnés ont répondu présent, avec la possibilité d’acheter jusqu’à quatre places chacun.

Autre élément clé : la réouverture du Kop Sud après deux matchs à huis clos. Un retour très attendu qui booste encore un peu plus l’attractivité de cette rencontre. Résultat, de nombreuses tribunes affichent déjà complet.

Voici l’état actuel des ventes :

Kop Nord et Sud complets

Tribune Henri Point (haut et bas)

Corner Nord, Musée et Famille

Balcon Nord

Balcon Sud presque plein

Pierre Faurand en cours de remplissage

Un record d’affluence en ligne de mire ?

Avec une telle dynamique, un guichet fermé semble imminent pour l'ASSE. Il pourrait même intervenir avant l’ouverture de la billetterie grand public prévue jeudi. Le club pourrait toutefois conserver un petit contingent de places pour cette phase.

Le cap des 32 000 places vendues pour ASSE-Troyes a été franchi ce matin. À dix jours de la rencontre, l'engouement autour de la rencontre est impressionnant dépassant.

Les balcons partiellement ouverts laissent aussi entrevoir une affluence record. Tout dépendra des derniers ajustements, et du parcage visiteur, mais une chose est sûre : l’ambiance s’annonce bouillante. Actuellement, la plus grosse affluence de la saison a été réalisée il y a quelques semaines. Le 07 mars dernier, contre le Red Star, 36 588 supporters avaient assistés à la victoire 2-0 face au Red Star.

Les Verts auront besoin de ce soutien. Car au-delà de l’enjeu comptable, ce match peut faire basculer la saison. Vainqueurs 3-2 à l’aller sur la pelouse de Troyes, les joueurs de l'ASSE ont une occasion en or de frapper un grand coup devant leur public.