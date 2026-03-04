La dernière trêve internationale se présentera dans quelques semaines. Dans trois semaines pour être exact. D’ici là, l’ASSE recevra le Red Star et Annecy et se déplacera à Grenoble.

Quoi de mieux qu’un choc de haut de classement pour montrer que l’ASSE est bel et bien de retour à son meilleur niveau ? Les Verts reçoivent les hommes de Grégory Poirier ce samedi soir à 20 heures. Une rencontre particulièrement attendue face au cinquième de Ligue 2.

Véritable surprise de cette saison, le Red Star l’avait emporté face à l’ASSE à l’aller (2-1), dans un match marqué par la prestation très compliquée de João Ferreira. Peu probable que le Portugais ait l’occasion de se racheter ce samedi.

Dans un Geoffroy-Guichard chauffé à blanc, l’ambiance s’annonce encore une fois électrique. L’ASSE a la possibilité de réitérer une performance majeure : gagner cinq matchs de suite. Ce serait une première depuis 2016. Dix ans que les Verts n’ont pas enchaîné cinq victoires consécutives.

L’ASSE peut marquer le coup. L’ESTAC recevra Clermont, tandis que Reims se rendra à Dunkerque le lundi soir. Une nouvelle occasion de mettre la pression sur ses concurrents.

Court déplacement à Grenoble

La semaine suivante, l’ASSE effectuera l’un des déplacements les plus courts de la saison. 154 kilomètres séparent Grenoble de Saint-Étienne. Les Verts se rendront au Stade des Alpes, qui devrait faire le plein pour l’occasion.

Le GF38 aura à cœur de chahuter son voisin rhônalpin devant son public. Attention aux Isérois, capables de se sublimer, comme face à Reims qui avait dû concéder le 0-0 à Grenoble. Brice Maubleu retrouvera une terre qu’il connaît parfaitement. Attention à ne pas se rater. Pendant ce temps, l’ESTAC se déplacera à Annecy.

Annecy, l’équipe en forme face à l'ASSE

Enfin, l’ASSE recevra Annecy. Un autre voisin. Cette fois, ce seront les Haut-Savoyards qui parcourront les 188 kilomètres séparant les deux villes.

Annecy est l’équipe en forme du moment. Les Savoyards n’ont plus perdu depuis le 3 janvier et restent sur cinq victoires et deux nuls. Une série impressionnante qui les replace à la sixième place de Ligue 2. De quoi nourrir de nouvelles ambitions. Pourquoi pas les playoffs, voire la Ligue 1 ? Ils ne comptent que deux points de retard sur le Red Star. Ils pourraient donc se présenter dans le Forez en ayant intégré le top 5.

S’ensuivra ensuite la dernière trêve internationale de la saison 2025-2026 en Ligue 2. Puis viendra le sprint final avec six rencontres. Six finales pour valider le retour de l’ASSE en Ligue 1.