L’AS Saint-Etienne (ASSE) boucle une semaine à 3 matchs ce samedi soir. 4 jours après avoir étrillé Pau, les Hommes d’Eirik Horneland jouaient à nouveau face à l’une des équipes les + en forme de ce début de saison. Les Verts se déplaçaient du côté de la Seine-Saint-Denis pour y défier le Red Star. Résumé de la rencontre.

Pour la seconde fois cette saison, les Verts voyageaient sans leurs supporters face au Red Star. Après avoir été interdits du côté de Montpellier, les amoureux des Verts ne sont pas autorisés à se rendre en Île-de-France. Une interdiction prononcée après le boycott annoncé des groupes de supporters de l’ASSE au vu de la taille restreinte du parcage…

Il n’aura fallu que 34 secondes pour que la rencontre bascule. Sur un ballon anodin, Ferreira manque son intervention et laisse Durand filer seul. L’attaquant audonien, plein de sang-froid, enroule parfaitement son tir du droit dans le petit filet opposé de Larsonneur. L’AS Saint-Étienne, cueillie à froid, encaisse une ouverture du score aussi rapide que déconcertante.

Les Stéphanois tentent ensuite de réagir. Sur un corner de Tardieu, Ferreira coupe la trajectoire au premier poteau, mais Haag sauve le Red Star sur sa ligne (14e). Malgré quelques velléités, les Verts restent imprécis et désorganisés face à un bloc audonien bien en place.

Le doublé de Durand avant la pause

Le Red Star profite pleinement des largesses défensives stéphanoises. À la 31e minute, Sylla déborde Nadé sur le côté droit et centre fort devant le but. Au second poteau, Durand surgit encore une fois pour doubler la mise du plat du pied. Deux occasions, deux buts : réalisme chirurgical.

L’ASSE, trop friable derrière, peine à exister. Ni Khaoui ni Cardona ne parviennent à trouver la faille avant la pause. L’attaque stéphanoise reste muette et les Verts rejoignent les vestiaires avec deux buts de retard.

Davitashvili entretient l’espoir pour l'ASSE… en vain

Au retour des vestiaires, les hommes d’Eirik Horneland tentent de se rebeller, mais la maladresse persiste. Larsonneur sauve les siens sur un penalty de Khaoui, qui suit mal son propre tir avant de marquer en position de hors-jeu (63e).

Finalement, c’est Davitashvili qui relance l’espoir à la 71e minute. Sur un coup franc malin, le Géorgien surprend Poussin en glissant le ballon au ras du sol, à droite du mur. 2-1, le score est relancé, mais le Red Star tient bon jusqu’au bout.

Malgré une fin de match plus rythmée, l’ASSE s’incline logiquement, plombée par ses erreurs défensives initiales. Les Verts voient leur série positive stoppée et devront réagir dès la prochaine journée.