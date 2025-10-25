L'ASSE affrontait Annecy ce samedi soir au Parc des Sports. Après une nouvelle défaite frustrante à domicile contre Le Mans (2-3), les Verts voulaient se reprendre à l'extérieur afin de rester au contact de la tête du championnat. Le moins que l'on puisse dire c'est que les hommes d'Horneland ont échoué, humilié 4-0 par Annecy.

Pour son grand retour au Parc des Sports rénové, Annecy n’a pas manqué l’occasion de briller en s’imposant 4-0 face à une équipe stéphanoise complètement dépassée par les événements. Cueillis à froid dès les premières minutes, les Verts ne se sont jamais montrés prêts à entrer véritablement dans la rencontre.

Valeureux et déterminés, les Annéciens ont affiché le meilleur visage, avec la volonté claire de prendre le match à leur compte. Loin des blocs bas souvent observés chez leurs adversaires, les hommes de Laurent Guyot ont fait preuve à la fois d’humilité et d’ambition dans une rencontre où ils n’étaient pourtant que les outsiders.

Le résumé du match

Les locaux ouvrent rapidement le score grâce à Larose (6ᵉ), profitant d’une défense verte trop passive. La soirée vire ensuite au cauchemar pour l’ASSE : Miladinovic est expulsé dès la 14ᵉ minute après une semelle dangereuse sur Billemaz. Réduits à dix, les hommes d’Eirik Horneland peinent à exister et ne se montrent dangereux qu’à la 43ᵉ minute sur une tentative de Stassin, repoussée par Callens.

En seconde période, les Stéphanois craquent totalement. Paris (67ᵉ) puis Ben Hamed Touré (71ᵉ) aggravent le score, avant que Rambaud ne conclue la démonstration en fin de match (90+3ᵉ).

Cette lourde défaite met fin à l’invincibilité à l’extérieur de l’ASSE et confirme une période compliquée, trois revers sur les quatre derniers matchs. Prochain rendez-vous dès mardi à Geoffroy-Guichard face à Pau, pour tenter de réagir face à un adversaire direct actuel troisième au classement de la Ligue 2 BKT.