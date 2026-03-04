L’ASSE a frappé fort à Pau. Grâce à un doublé de Lucas Stassin et un but de Joshua Duffus, les Verts se sont imposés 3-0 en terres paloises. Une victoire nette, maîtrisée, qui confirme les ambitions stéphanoises dans la course à la Ligue 1.

Saint-Étienne avance. Sans bruit excessif. Mais avec efficacité. Sur la pelouse du Nouste Camp, les hommes de Philippe Montanier ont livré une prestation solide. Sérieuse. Appliquée.

Lucas Stassin s’est offert un doublé plein de sang-froid. Joshua Duffus a parachevé le succès. Trois buts. Aucun encaissé. Et surtout, une impression de maîtrise face à l’une des meilleures attaques du championnat. La dynamique est là. Les chiffres parlent. Les discours aussi.

ASSE : une série qui en dit long

Après la rencontre, les joueurs n’ont pas caché leur satisfaction. Mais tous ont insisté sur un point : garder la tête froide.

Irvin Cardona a donné le ton : « Il fallait des séries, on est en train d'en faire une, il faut la continuer maintenant. Il faut continuer mais tant qu'on gagne, on ne craint rien. C'est le début d'une longue série j'espère. Il faut garder cette mentalité, on défend bien, on attaque bien donc pour l'instant tout est bien. »

Même son de cloche pour Kevin Pedro : « +3, ça fait plaisir. Quatre victoires d'affilées c'est bien. Maintenant, il faut continuer ! »

Quatre succès consécutifs. Une défense retrouvée. Une attaque efficace. L’ASSE avance avec constance. Et la vidéo inside diffusée par le service communication du club confirme cet état d’esprit : un groupe uni, concentré, focalisé sur l’objectif.

Les supporters, eux, savourent. Mais restent prudents : « Les gars, on fait la fête parce qu'on est premier. Vous savez comment ça se passe, il ne faut pas s'enflammer. Souvenez-vous il y a un mois où on était, ça va très vite ! »

Le message est clair. La saison est longue. Rien n’est acquis.

Philippe Montanier fixe le cap vers la Ligue 1

Devant son vestiaire, Philippe Montanier a salué la performance collective dans l'inside proposé par le club.

« Félicitations, c'était un match difficile. On oublie pas que Gautier (Larsonneur) fait un arrêt déterminant à 1-0. On progresse et le message c'est qu'on avance. Pour l'instant, on est loin de la fin du championnat. »

Le technicien stéphanois refuse de s’emballer. Même si la prestation fut aboutie.

« Je ne sais pas si c'est un match référence mais c'est en tout cas le meilleur match depuis le début en terme défensif car on a pris 0 but contre l'une des meilleures attaques. Et puis on marque 3 buts, on a des occasions. Quand on regarde les expected goals (buts espérés), il y a quand même une grosse différence entre les deux équipes donc Bravo ! »

Saint-Étienne est en mission. Retrouver la Ligue 1. Et au vu de la dynamique actuelle, le message envoyé à la concurrence est limpide.