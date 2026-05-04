Opposé à Rodez ce samedi, l'ASSE s'est inclinée pour la troisième fois consécutive. Troisièmes de Ligue 2, à une journée de la fin, les hommes de Philippe Montanier sont encore loin d'avoir assuré leur montée en Ligue 1. Retour en statistiques sur le dernier match à l'extérieur de cette saison régulière.

Après cette 33e journée de Ligue 2, Rodez est sur une série impressionnante de 19 rencontres sans s'incliner. Tout simplement impressionnant pour un club qui possède l'un des plus petits budgets du championnat.

Au club depuis près de 4 ans, Didier Santini a une philosophie de jeu bien à lui, comme il l'expliquait après la rencontre : "J’aime un football où l’on avance, où l’on va chercher l’adversaire. Par moments, on aurait pu jouer plus vite vers l’avant, utiliser davantage la profondeur. Ce n’est pas une question de balancer, mais de mettre le ballon dans les bonnes zones pour travailler l’adversaire. Les joueurs adhèrent à cette idée. Et aujourd’hui, on sent qu’ils prennent du plaisir dans ce qu’ils proposent."

Rodez ne change rien et ça marche en Ligue 2

De manière générale, Rodez n'est pas réputé pour avoir la maîtrise du ballon : 305,9 passes/match (dernière équipe de Ligue 2), 40 % de possession de balle (dernière équipe de Ligue 2). Ce samedi, malgré l'animation proposée par Philippe Montanier en 3-5-2, le coach de Rodez n'a rien changé à son système de jeu.

Finalement, modifier sa manière de fonctionner n'est peut-être pas une bonne solution et ce match entre Rodez et l'ASSE semble le montrer. Pour grimper dans le top 5 du championnat, Rodez est resté fidèle à son 3-5-2. Ibrahima Baldé, double buteur, s'est régalé. Comme en témoignaient les chiffres d'avant-rencontre, la possession du ballon a été en faveur de l'ASSE (59 % contre 41 %). Les Ruthénois ont fait à peine plus de passes que d'habitude : 344. Les joueurs de l'ASSE, 495. Mais pour autant, au regard des chiffres, sur le plan offensif, c'est bien Rodez qui s'est montré le plus dangereux.

L'ASSE en difficulté à cause de nombreuses absences en Ligue 2 ?

Dans tous les secteurs du jeu, l'ASSE était privée de nombreux joueurs. En défense, Chico Lamba et Julien Le Cardinal. Au milieu, Mahmoud Jaber, Aïmen Moueffek, Nadir El Jamali ou encore Paul Eymard. En attaque, Philippe Montanier devait composer sans Zuriko Davitashvili et Djylian N'Guessan. De plus, de vives inquiétudes sont nées après la sortie de Kevin Pedro (adducteurs), et après avoir vu Gautier Larsonneur avec une poche de glace sur le genou gauche après le match...

Mais, l'ASSE ne doit pour autant pas non plus se chercher des excuses dans ce championnat de Ligue 2. Sur le plan offensif, les Verts n'ont inscrit qu'un seul but lors des trois dernières rencontres, pour sept encaissés... Sur ce match, Rodez a frappé 17 fois au but, 10 fois pour l'ASSE. Les deux équipes ont chacune 5 tirs cadrés. Même si l'AS Saint-Étienne a cadré trois frappes durant le second acte, il aura finalement fallu attendre la 86e minute pour que le premier tir cadré intervienne par l'intermédiaire de Ben Old. Le second est le but inscrit par Irvin Cardona (89'), puis une ultime tentative de Dennis Appiah (90+1'). La seconde meilleure attaque du championnat a donc perdu de sa superbe.

Des statistiques plutôt équilibrées dans les duels

Bien que les deux buts concédés par l'ASSE viennent d'erreurs individuelles, les Verts n'ont pas été en dessous de leur adversaire dans l'intensité. Au niveau des duels au sol, c'est du 50/50. Chacun des deux clubs de Ligue 2 en a remporté 16. Dans les airs, l'ASSE prend l'avantage avec 8/14 remportés. En revanche, Rodez s'est montré plus efficace que l'ASSE dans ses dribbles réussis (3/8 contre 1/6).

Au niveau des tacles réussis, l'ASSE a été réellement en difficulté dans ce domaine : 40 % de tacles réussis, contre 83 % pour Rodez ! Enfin, chacune des deux équipes a réussi 4 interceptions et récupéré 26 ballons. Au niveau des dégagements, l'ASSE est à 8, tandis que Rodez est à 7. L'AS Saint-Étienne s'est montrée un petit peu plus indisciplinée avec 8 fautes concédées, contre 6 pour les Ruthénois.

Et maintenant ?

Même après cette troisième défaite consécutive en Ligue 2, les Verts peuvent toujours terminer 2es du championnat. Pour cela, il faudra absolument battre Amiens (officiellement relégué en Ligue 3) et espérer que Bastia, qui peut encore se maintenir, réalise au moins un match nul face au Mans (dans ce cas, l'ASSE devra gagner avec au moins deux buts d'écart)...

Mais attention tout de même derrière, car le Red Star compte le même nombre de points (57) que les Verts. Ils affronteront Montpellier, tandis que Rodez peut également dépasser l'ASSE en cas de succès face à Annecy.