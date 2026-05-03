L'ASSE s'est inclinée 2-1 hier soir sur la pelouse de Paul Lignon. Meilleure équipe de 2026 en Ligue 2, Rodez a marché sur des Verts à bout de souffle. La montée directe reste cependant d'actualité au vu du résultat nul entre Le Mans et Reims (1-1). Après la rencontre de son équipe, Philippe Montanier s'est exprimé en conférence de presse.

Les mots de l'entraîneur de l'ASSE au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Les échanges tendus avec les supporters à la fin du match ? C’est normal qu’on aille voir nos supporters, parce qu’ils se sont déplacés. Je comprends leur colère et leur frustration. Par contre je trouve que l’équipe n’a pas triché. Donc quand ils disent que les joueurs ont triché, pour moi c’est faux. Même si évidemment on n’a pas été bon, pas à la hauteur du club et des supporters. La fin du match le prouve d’ailleurs. On était mené 2-0 mais on n’a pas lâché. On est revenu au score et on a failli égaliser à la fin. Je dirais que c’est la note positive de ce match, qui a quand même été plus négatif que positif.

J’accepte tout : qu’on dise qu’on est pas bon, etc. Mais j’ai trouvé ça injuste. Mais c’est vrai aussi qu’on devrait pas réagir face à l’injustice car l’injustice fait partie de ce monde. Après c’est pas grave. J’ai déjà rencontré les supporters. Je sais que leur colère et leur frustration est justifiée. Je sais aussi qu’il faut qu’on fasse bien mieux si on veut espérer plus. »

« Les absents n'expliquent pas tout », reconnaît Montanier

« On est sur la troisième défaite d’affilée. Forcément, ça passe mal. On est sur des matchs de moins bonne qualité techniquement. Le premier but vient une nouvelle fois d’une erreur technique. Tout ça nous met pas dans les bonnes dispositions. Mais malgré tout c’est vrai qu’on reste toujours dans le coup. On n’a plus notre destin entre nos mains. Il faudra gagner contre Amiens et on verra le reste. (…) Mon analyse de ce match ? Je trouve qu’on démarre plutôt bien. On est dans les duels, la combativité. Le premier but fait mal mais l’équipe s’est pas désunie. Offensivement on est moins juste. Peu de grosses occasions. Notre animation offensive est en dessous de ce qu’on pouvait faire. Il y a des absents mais ça n’explique pas tout. (…)

Une animation offensive défaillante ? On travaille toujours de la même manière. Des fois il y a des hausses et des baisses de régime. Mais c’est vrai que c’est un handicap. Après on prend encore deux buts ce soir. Les absents n’expliquent pas tout non plus. Il faut qu’on soit meilleur dans les deux surfaces pour espérer gagner. »

Le point sur l'infirmerie de l'ASSE

« Julien Le Cardinal ? Difficile à prédire. On était confiant pour ce match là mais finalement ça s’est pas avéré. On saura s’il sera là la veille d’Amiens. Pour Zuriko, ça va mieux mais il a eu quand même un gros pet’. Pour Amiens je pense que ça sera compliqué. Mais j’espère une bonne surprise. Et on croise les doigts pour Kévin pour samedi prochain. »

De son côté, Gautier Larsonneur a quitté le stade avec une poche de glace sur le genou gauche. La situation du portier de l'ASSE, comme celles de Kévin Pedro, Julien Le Cardinal et Zuriko Davitashvili, sera donc à surveiller dans les prochains jours. Florian Tardieu, Aïmen Moueffek et Djylian N'Guessan sont aussi espérés mais incertains pour la réception d'Amiens. Mahmoud Jaber ou encore Chico Lamba sont quant à eux d'ores et déjà forfaits.