L’ASSE se déplaçait sur la pelouse de Rodez ce samedi soir dans le cadre de la 33e journée de Ligue 2. Un rendez-vous déterminant pour les Verts, toujours engagés dans la course à la montée, face à une formation ruthénoise difficile à manœuvrer sur sa pelouse. À l’issue de la rencontre, perdue par les Verts 2 buts à 1, Didier Santini, coach de Rodez, s'est présenté au micro de beIN Sports afin d’analyser le match et de revenir sur son scénario.

Didier Santini (entraîneur de Rodez) : "Je pense qu’on a réussi à faire ce qu’on avait prévu face à une très belle équipe. On n’a pas changé notre manière de jouer. On a souffert par moments, c’est vrai, mais il fallait tenir et aller au bout. Rien n’est fini, bien sûr. Il faut savourer ce match, puis rapidement se projeter, parce qu’Annecy a gagné. Le prochain rendez-vous sera encore difficile, face à une équipe de qualité.

Depuis le début de saison, on travaille dans cet état d’esprit, y compris dans les moments compliqués. Cette semaine, l’idée était simple : prendre du plaisir. On n’a pas insisté sur l’enjeu ou la pression. Ce groupe a des qualités, il l’a prouvé avec cette série. Il ne faut pas se transformer, ni se mettre une pression inutile. Ils ont su rester soudés dans les périodes difficiles, et il faut continuer comme ça.

Je ne ressens pas de pression particulière autour de l’équipe. Les retours sont positifs. Les gens veulent voir du jeu, des émotions, et ils soutiennent ce qu’on fait. L’objectif est de rester fidèles à notre identité, sans se renier. Quoi qu’il arrive, cette saison aura déjà du sens.

L’équipe continue de progresser. Elle gagne en maîtrise, notamment dans la gestion du ballon. On a eu des séquences intéressantes, même s’il a parfois manqué de justesse dans les derniers choix. Ce n’est jamais simple face à une équipe de ce niveau, surtout avec des conditions de jeu compliquées.

J’aime un football où l’on avance, où l’on va chercher l’adversaire. Par moments, on aurait pu jouer plus vite vers l’avant, utiliser davantage la profondeur. Ce n’est pas une question de balancer, mais de mettre le ballon dans les bonnes zones pour travailler l’adversaire. Les joueurs adhèrent à cette idée. Et aujourd’hui, on sent qu’ils prennent du plaisir dans ce qu’ils proposent."