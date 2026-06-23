Taïryk Arconte, qui avait buzzé pour son animosité envers l'ASSE après les playoffs, s’apprête à franchir un cap important dans sa carrière. L’attaquant guadeloupéen de Rodez devrait quitter la Ligue 2 dans les prochains jours pour rejoindre l’Angleterre. Une opération qui confirme la belle cote du joueur après une saison pleine sous les couleurs du RAF.

De retour à Rodez à l’été 2025, Taïryk Arconte n’aura finalement passé qu’une saison en Aveyron. Mais quelle saison ! À seulement 22 ans, l’attaquant a su franchir un véritable palier en s’imposant comme l’un des hommes forts du championnat de Ligue 2.

Avec 14 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées, l’international guadeloupéen a largement participé aux bonnes performances du Rodez Aveyron Football. Ses qualités de vitesse, sa puissance et son efficacité devant le but lui ont permis d’attirer l’attention de plusieurs clubs étrangers.

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Cette progression constante semble aujourd’hui lui ouvrir les portes d’un nouveau défi particulièrement ambitieux.

Après la Ligue 2, Taïryk Arconte va découvrir le Championship

Selon les informations du Parisien, un accord a été trouvé entre Taïryk Arconte et Millwall. Le club londonien, pensionnaire de Championship, aurait convaincu le joueur de poursuivre sa progression en Angleterre.

Troisième du dernier exercice, Millwall affiche des ambitions importantes pour la saison à venir. Les dirigeants anglais voient en Arconte un profil capable d’apporter de la profondeur et de renforcer leur secteur offensif.

Pour s’attacher les services du joueur, les Lions devraient débourser près de 3 millions d’euros. Une somme conséquente pour un club de Ligue 2, qui témoigne de la valeur acquise par l’ancien espoir français au cours des derniers mois.

Le championnat anglais représente également une vitrine idéale pour un attaquant en pleine ascension. L’intensité physique et l’exposition médiatique du Championship pourraient lui permettre de poursuivre sa progression.

Une officialisation attendue dans les prochaines heures

Arrivé en Angleterre au début de la semaine, Taïryk Arconte a déjà entamé les traditionnels examens médicaux préalables à son transfert.

Sauf surprise de dernière minute, l’officialisation de son engagement avec Millwall ne serait désormais plus qu’une question d’heures. Un nouveau défi attend donc le Guadeloupéen, qui quitte Rodez après avoir réalisé la meilleure saison de sa jeune carrière.

Ce transfert constitue également une belle opération financière pour le RAF, qui confirme une nouvelle fois sa capacité à valoriser des profils prometteurs avant de les voir rejoindre des championnats plus exposés. À 22 ans, Arconte va désormais tenter de s’imposer dans un championnat plus exigeant que la ligue 2.

Source : Le Parisien