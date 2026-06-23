Les hostilités sont lancées. Saint-Etienne entame la période du mercato estival. Et à quelques jours de la reprise, quelques mouvements se profilent déjà. Analyse dans notre dernière vidéo sur Youtube.

Avec un nouvel entraîneur sur son banc, Ian Cathro pourrait ramener du neuf dans son effectif. L'axe de travail semble déjà clair. Et dans le sens des départs, plusieurs noms sont attendus. Déjà, Brice Maubleu a choisi de prendre ses valises plutôt que de rester. Mais d'autres noms comme ceux de Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili devraient faire les titres de l'été.

Djylian N'Guessan prend la direction de l'Allemagne ?

Après une saison compliquée dans le forez, Djylian N'Guessan pourrait bien être l'un des feuilletons de l'été. "Il y a une volonté commune, des deux côtés, de trouver une porte de sortie", explique Sylvain, qui affirme que, "selon nos informations, c'est Francfort qui tient actuellement la corde."

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Le club allemand aurait une longueur d'avance sur les autres prétendants. Mais le chroniqueur tempère. "C'est malgré tout un dossier assez complexe. Il ne reste qu'un an de contrat au joueur, ce qui limite forcément le montant d'une éventuelle indemnité de transfert. Dans le même temps, l'ASSE ne souhaite pas brader un joueur qu'elle considère encore comme un élément à fort potentiel."

La piste Naïr prend de l'épaisseur

Dans le sens des arrivées, l'ASSE serait proche du défenseur guingampais Sohaib Naïr. Déjà suivi l'hiver dernier, "les conditions semblent réunies pour qu'un transfert puisse aboutir rapidement", analyse Sylvain.

"Le joueur n'a plus qu'un an de contrat avec Guingamp, ce qui place le club breton dans une position délicate. Soit il est transféré cet été, soit il pourra partir libre dans un an. Dans ce scénario, Guingamp perdrait l'un des rares joueurs à forte valeur marchande de son effectif sans toucher la moindre indemnité."

Surtout, Sohaib Naïr colle parfaitement aux profils recherchés par la direction ces derniers mois. "J'aime beaucoup ce type de profil. Les retours que nous avons sont plutôt positifs. "Franchement, aller chercher un joueur du haut du panier de Ligue 2, pourquoi pas."

Un prospect pour remplacer Lucas Stassin ?

Voilà quelques jours désormais que le nom de Keasse Bah circule autour de l'AS Saint-Étienne. L'attaquant du Stade Lausanne-Ouchy sort d'une saison pleine en Suisse et attire déjà plusieurs clubs européens, dont l'ASSE.

Mais cette information interroge. "C'est une piste qui est un peu sortie du chapeau ces derniers jours." Avec un bilan de 8 buts TCC cette saison, l'ivoirien semble loin d'être le remplaçant idéal de Lucas Stassin. "Pour être très honnête, il est difficile d'imaginer aujourd'hui que le remplaçant de Lucas Stassin. On a davantage l'impression qu'un agent est sorti du bois pour mettre en avant son joueur."

Un changement de cap à l'ASSE ?

Depuis l'arrivée de Kilmer Sports aux manettes, Saint-Etienne a adopté une stratégie particulière. Celle d'attirer des prospects plutôt que des joueurs confirmés. Mais après deux saisons d'échec, cet été pourrait être le tournant attendu.

"L'objectif est de retrouver un groupe avec davantage d'union, davantage de leaders capables de tirer cette équipe vers le haut, explique Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. Mais le groupe doit aussi pouvoir être renouvelé après une nouvelle déception. "Il va falloir retrouver des joueurs qui ont une certaine fraîcheur mentale. Aujourd'hui, certains profils sont épuisés par les déceptions accumulées saison après saison à l'ASSE."

Surtout, si certains Stéphanois se sont révélés peu professionnels cette saison, le club compte bien s'entourer de joueurs investis. "Certains n'ont pas donné la meilleure version d'eux-mêmes cette saison. (...) L'idée serait peut-être de construire différemment, avec des joueurs parfois moins talentueux sur le papier, mais totalement investis dans le projet."

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