La saison 2026-2027 est déjà lancée dans les têtes, et même un peu en avance sur le terrain ! Alors que l'ensemble de l'effectif de l'AS Saint-Étienne (ASSE) profite de ses derniers jours de vacances avant la reprise officielle fixée début juillet, le Centre sportif Robert-Herbin a vu un visage bien connu franchir ses portes ce jeudi 18 juin.

Pour Mahmoud Jaber ce retour anticipé sonne comme une véritable libération. On se rappelle tous du terrible coup d'arrêt subi par le joueur israélien le 18 avril dernier. Alors que les Verts s'apprêtaient à disputer un match crucial dans la course à la montée sur la pelouse du SC Bastia, le milieu de terrain s'était blessé au cours de l'échauffement, à quelques minutes seulement du coup d'envoi. Alors qu'il venait de revenir de plusieurs mois d'absence, cette rechute a sonné comme un véritable coup d'arrêt.

ASSE : Déjà deux renforts pour les Verts ?

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Cette blessure musculaire l'avait malheureusement éloigné des terrains pour toute la fin de l'exercice, le privant des joutes finales de la saison. Le club a officialisé son retour au travail avec enthousiasme sur ses réseaux sociaux :

👊 Un premier retour au Centre sportif Robert-Herbin ! 💚 La saison reprend un peu en avance pour Mahmoud Jaber ! 💪 pic.twitter.com/4LuJMEpiNF — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 18, 2026

Objectif à 100% pour la reprise collective avec l'ASSE

En revenant presque deux semaines avant ses partenaires, Mahmoud Jaber affiche une détermination de fer. L'objectif est limpide : enchaîner les séances de réathlétisation en salle, travailler le renforcement musculaire et retrouver l'intégralité de ses moyens physiques. Le milieu de terrain souhaite être totalement d'attaque pour revenir le plus vite sur les terrains sous la houlette du staff technique.

Ce retour précoce est un signal fort envoyé pour la saison à venir. Dans un entrejeu stéphanois où la concurrence s'annonce féroce, le volume de jeu et l'impact de Jaber seront des atouts précieux. Le peuple vert a hâte de le revoir fouler la pelouse du Chaudron, pleinement rétabli.