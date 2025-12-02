Qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe de France, l'ASSE se déplacera sur le terrain de l'OGC Nice, le week-end du 20 décembre. Un club à la situation récente chaotique, entre crise de résultats et joueurs violentés par des supporters.

La fête était belle, l'issue de la soirée aussi. Samedi 29 novembre, l'ASSE a fait le travail face aux amateurs d'Écotay-Moingt, club de Régional 3. Dans une opposition que seule la Coupe de France peut offrir, les deux voisins de la Loire ont offert une magnifique fête de football dans un match délocalisé à Geoffroy-Guichard. Plus de 26 000 spectateurs malgré la fermeture du Kop Sud, des supporters stéphanois chantant pour leur adversaire du soir et une large victoire des Verts (11-1) magnifiée par un but des visiteurs en signe de récompense dans un Chaudron aux anges.

Le futur adversaire de l'ASSE en grande délicatesse sportive

De quoi permettre à Eirik Horneland et ses hommes de logiquement se qualifier pour les 32es de finale de la plus belle des compétitions françaises. Pas une surprise après avoir écarté les amateurs de l'AS Quetigny (R2) au tour précédent (1-3). Et après deux tours où les Verts faisaient figure d'ogre de la compétition, la chose est bien différente avec l'entrée en lice des Ligue 1. Placée dans un groupe très relevé avec notamment six clubs de Ligue 1 dont l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, l'ASSE a tiré l'OGC Nice, pour un match qui se déroulera à l'Allianz Riviera.

Un tirage très difficile sur le papier, avec un déplacement chez une formation de l'élite qui évolue en Ligue Europa. Toutefois, à y regarder de plus près, les Verts pourraient bien avoir leur carte à jouer. Car le début de saison niçois est tout simplement catastrophique. Après 14 journées de championnat, les Aiglons pointent à une peu reluisante 10e place, avec un bilan négatif (cinq victoires, deux nuls, sept défaites). En Ligue Europa, la situation est historiquement difficile. Cinq matches, autant de défaites et une dernière place sur 36 de la phase de ligue. Déjà en délicatesse dans cette compétition la saison dernière (35es sur 36), les Niçois traînent une série de 17 matches consécutifs sans victoire sur la scène européenne.

Le chaos total au retour de Lorient

Le tout couplé aux six défaites consécutives toutes compétitions confondues. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les supporters de l'OGC Nice, qui ont laissé éclater leur colère dimanche. Alors qu'elle revenait de Lorient (3-1), la délégation du Gym a été accueillie par 400 supporters mécontents à son arrivée au centre d'entraînement. D'après le journal L'Équipe, c'est là que la situation aurait dégénérée, avec la présence de nombreuses personnes cagoulées qui ont invectivé les joueurs avant, toujours d'après les informations du quotidien sportif, que la situation ne dérape totalement.

En effet, les attaquants Terem Moffi et Jérémie Boga auraient été victimes de crachats, de plusieurs coups au visage, au ventre et aux parties intimes. Le directeur sportif du club, Florian Maurice, aurait, lui aussi, été visé. Une violence assez forte pour que les deux joueurs niçois se voient placé en arrêt maladie jusqu'à dimanche pour le premier, pour une durée d'au moins cinq jours pour le second. Les deux hommes ont porté plainte contre X et d'après RMC Sport, ils ne souhaiteraient plus porter le maillot de Nice. Le média annonce également que Franck Haise, qui avait déjà proposé de partir après la claque reçue à Porto jeudi dernier (3-0), souhaiterait cette fois-ci réellement démissionner. Le coach niçois considère que la ligne rouge a été franchie.

Une situation absolument ubuesque qui sera à suivre dans les prochains jours, alors que la saison niçoise pourrait prendre une tournure bien plus inquiétante. De quoi, potentiellement, permettre aux Verts d'aller faire un coup en 32es de finale de la Coupe de France...