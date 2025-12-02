La carrière de Wesley Fofana n'a décidément rien d'un long fleuve tranquille. Annoncé comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de la génération 2000, la "West" enchaîne les blessure et les retours au premier plan. Titularisé face à Arsenal, l'ancien chouchou de Claude Puel (ex-ASSE) a brillé devant les caméras du monde entier ce dimanche. De quoi espérer laisser les terribles blessures derrière lui. Et si cette fois, c'était la bonne ?

Wesley Fofana est l'un des joueurs les plus talentueux formés par l'ASSE ces dernières années. Arrivé à l'âge de 15 ans en provenance du SC Air Bel, sa vente à Leicester aura rapporté 35M € à l'ASSE en septembre 2020. Tout simplement la vente la plus fructueuse de l'histoire du club devant William Saliba (vendu un an plus tôt 30M € à Arsenal).

Un tacle assassin en amical

Destiné à une grande carrière, l'ancien stéphanois n'aura pas été épargné. À Leicester, il se fait fracturer le péroné en aout 2021 après une première saison pleine qui attise les regards (38 matchs). Un tacle d'une grande violence en amical contre Villeréal vient stopper l'élan de sa carrière. Déterminé à réussir, Fofana s'impose à son retour de blessure, un an plus tard. De quoi convaincre Chelsea à sortir le chéquier. En août 2022, les londoniens dépensent plus de 80 millions d'euros pour le faire signer pour sept saisons. Après plusieurs apparitions prometteuses au plus haut niveau, il se blesse au genou. Une première alerte qui vient contrarier sérieusement sa première saison chez les Blues.

Ligament croisé à Chelsea

En juillet 2023, Bis-repetita. Et plus grave encore. Rupture du ligament croisé. 2023-2024 : saison blanche. Fofana revient doucement la saison dernière, mais enchaine les blessures musculaires. Souvent le cas pour les joueurs qui ont connu ce type de blessure au genou. Mais l'ancien crack de l'ASSE s'est forgé un mental à travers ses épreuves. Il revient en début de saison avec la ferme intention de s'imposer. Et c'est ce qu'il est en passe de réussir.

Wesley Fofana brille face à Arsenal

Ce dimanche, face à Arsenal (Saliba blessé), Wesley Fofana a enchainé une nouvelle performance. De quoi attirer de nouveau les projecteurs. Déjà appelé par le passé par Didier Deschamps, la Coupe du Monde doit rester dans un coin de sa tête. Mais aujourd'hui, la priorité est d'enchainer.

Sur les ondes de RMC Sport, la prestation de l'ancien défenseur de l'ASSE a été remarqué ce week-end. Un joueur au-dessus de la moyenne dont le talent crève l'écran. Pour autant, l'aspect physique de Wesley Fofana reste au cœur des préoccupations.

"Fofana ? Chelsea en a besoin"

Julien Laurens, correspondant à Londres pour RMC Sport : "Wesley Fofana ? Le problème ce sont les blessures. On prie à Londres lorsqu'il doit jouer tous les trois jours. Cette semaine, c'était mardi et dimanche. Donc ça allait. C'était plus gérable. Mais le match contre Qarabag, avec le voyage. Il a été titulaire contre Tottenham, il ne joue pas en milieu de semaine, il est de nouveau titulaire contre Wolverhampton. Ils font très attention à lui. Tu vois vraiment la différence lorsque Wesley joue ou lorsqu'il ne joue pas. Pour moi, il est tellement fort sur l'homme. Il est courageux avec le ballon. Chelsea en a besoin pour construire ses plans de jeu. Le seul souci, ce sont les blessures. Sa santé physique. Est-ce qu'il va pouvoir tenir une saison complète à cette intensité ? Il a répondu parfaitement face à Arsenal ce dimanche. Au club, on fait vraiment tout pour qu'il puisse enchaîner. Dès que le match est terminé, on le met dans du coton. On va vite voir. Chelsea rejoue mercredi en Premier League. Je ne sais pas s'il pourra jouer. Il a beaucoup donné face à Arsenal. Un vrai combat avec Merino et Eze."

La formation de l'ASSE en haut de l'affiche ?

Come-back sur la durée ou énième retour avec la prochaine rechute ? Alors qu'il fêtera ses 25 ans le 17 décembre prochain, Wesley Fofana espère pouvoir lancer véritablement sa carrière.

Du côté de l'ASSE, le personnage scinde. Admiré pour son talent indéniable par certain. Détesté pour son départ forcé ou ses déclarations d'amour envers l'OM par d'autres. La "West" ne fait pas l'unanimité.

Quoi qu'il en soit, Wesley Fofana a le talent pour mettre en lumière le travail de la formation stéphanoise à l'internationale. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.