Si l'ASSE s'est logiquement imposée 11-1 face à Ecotay-Moingt en Coupe de France, l'un des moments forts de la soirée restera le but inscrit par Jules Vial dans les buts de Brice Maubleu (ASSE) impuissant. L'unique buteur s'est exprimé dans les colonnes de So Foot. Retour sur un moment qui marquera l'histoire.

Jules Vial après ASSE -USEM : "On perdait déjà 9-0. Il n’y avait rien à perdre. Je m’approche du ballon, et vois que personne ne voulait le prendre dans mon équipe. J’avais l’habitude de les tirer cette saison. Du coup, je prends la balle, je m’élance. Au début… Je ne sais pas, il n’y a rien qui se passe dans ma tête. Et là, je vois qu’elle part bien. Je n’y crois pas trop."

La panthère face à l'ASSE

Jules Vial après ASSE -USEM : "Je me souviens qu’on en avait parlé avec mes potes. On se demandait quelle célébration on pouvait faire si on marquait. On avait dit que la panthère, c’était cool. Il y avait ce truc d’ici, on a grandi avec eux, avec Bafé Gomis. J’ai 33 ans, et chez nous, Gomis, c’est quelque chose. J’ai aussi re-regardé les anciens avant lui qui avaient fait la panthère. Les buts d’Alex Dias, Salif Keita. C’est magnifique. Ici, on est tous supporters de Sainté."

Après l'ivresse de bonheur, la reprise

Jules Vial après ASSE -USEM : "On a fini à 5 heures du matin samedi soir, quand même. Dimanche tranquille, où je n’ai même pas eu le temps de répondre à tout le monde sur mon téléphone. J’ai reçu plus de messages que pour mon anniversaire ! Et là, on est repartis au boulot. C’est mieux ça que de rester sur son canapé. La redescente aurait été dure. Je bosse dans un centre d’études, à Feurs, et ce lundi matin, au boulot, autant dire que je n’ai pas beaucoup bossé. Tous les collègues m’ont félicité. Et puis on a entraînement dès mardi, parce qu’il faut prendre des points en championnat, quand même ! J’essaierai peut-être de mettre un coup franc."

Source : So Foot