C’est une soirée inoubliable qui s’est déroulée au Stade Geoffroy-Guichard ce samedi soir, devant 26 801 supporters ! Pensionnaire de Régional 3, le club d’Écotay-Moingt a réalisé l’un de ses rêves en affrontant l’ASSE dans le Chaudron.

Un match spectaculaire s’est joué à Geoffroy-Guichard. Six divisions séparaient les deux équipes au coup d’envoi, et le score a logiquement été sans appel : 11-1 pour les Verts. Mais au-delà du résultat, c’est tout ce qui s’est passé autour du match qui a rendu cette soirée vraiment spéciale.

ASSE - Écotay-Moingt, un moment gravé à jamais

Avant même le coup d’envoi, Éric Cognet (entraîneur) et Benoît Brunon (avant-centre) avaient partagé leur excitation à l’idée de jouer dans l’antre des Verts.

« Heureux d’être là ? Oui, beaucoup d’entraîneurs et de clubs aimeraient être à notre place. Vous imaginez la folie dans la tête de mes joueurs… Ils n’auraient jamais imaginé vivre de tels instants. L’ASSE nous accueille dans son univers professionnel et nous offre, à nous, club local, une expérience extraordinaire qu’on ne revivra certainement pas. »

Le rêve est devenu réalité. Le Chaudron a réservé un bel accueil à cette équipe locale, basée à une trentaine de kilomètres de Saint-Étienne. Parmi les joueurs d’Écotay, nombreux sont d’ailleurs supporters de l’ASSE.

Moment fort de la soirée, Jules Vial a inscrit un superbe coup franc qu’il a célébré avec la fameuse « panthère » devant le Kop Nord.

« Franchement, c’est un autre niveau. Je leur souhaite la meilleure saison possible. J’ai fait la panthère, j’étais obligé. C’est venu comme ça, spontanément. C’était magnifique. Ça restera gravé. Formidable. »

Le Kop Nord rend hommage à Écotay

Fait rare, les supporters de l'ASSE ont soutenu les deux équipes tout au long de la rencontre. La joie après le but de Jules Vial en dit long : l’ensemble du stade l’a célébré comme un but des Verts. Les chants « Écotay, Écotay » ont résonné plusieurs fois dans les tribunes.

En fin de match, les joueurs d’Écotay se sont rendus au pied du Kop Nord. D’abord pour partager un moment avec les joueurs stéphanois, puis seuls, face aux supporters, qui ont entonné plusieurs chants à leur gloire.

Un moment unique et exceptionnel pour ces amateurs, qui avaient déjà eu la chance de découvrir les installations du Centre Sportif Robert Herbin la veille.

Dans le 42, ça se passe comme ça ! 💚 pic.twitter.com/eSGzkIbBC7 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 29, 2025