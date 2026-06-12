Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2013 avec l’ASSE, Jérémy Clément a été l’un des hommes forts de l’ère Christophe Galtier. S’il a mis un terme à sa carrière en 2020, l’ancien milieu de terrain n’a pas quitté le monde du football.

Alors que Blaise Matuidi a pris la direction de Paris en juillet 2011, Jérémy Clément, fait le chemin inverse et s’engage dans le Forez. Le club de la capitale enrôle alors le capitaine stéphanois et permet à l’ancien Lyonnais de rebondir après une saison où il aura très peu joué dans la capitale.

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Jérémy Clément s’impose à l’ASSE avant une grave blessure

À Saint-Étienne, Jérémy Clément ne perd pas de temps et s’impose rapidement dans le onze de Christophe Galtier. L’entraineur des Verts l’aligne lors de 35 des 38 matchs de Ligue 1 pour sa première saison à l’ASSE.

En 2012-2013, L’ancien Parisien poursuit ses bonnes prestations avant d’être victime d’une grave blessure au printemps, à un mois et demi de la finale de la Coupe de la Ligue. Valentin Eysseric ne maîtrise pas son tacle et blesse le milieu stéphanois. Le verdict est sans appel, Jérémy Clément souffre d’une triple fracture du tibia/péroné.

Cette blessure acte sa fin de saison et donc son absence sur la pelouse du Stade de France. Il sera tout de même présent pour assister à la victoire de ses coéquipiers, 1-0 face à Rennes. Le milieu rejouera lors de la victoire 3-0 des Verts face aux Moldaves de Milsami pour le 3ᵉ tour préliminaire d’Europa League.

Jérémy Clément retrouvera petit à petit un rôle important dans l’effectif de l’ASSE avant de marquer son premier but en mai 2015, lors d’un large succès face à Nie (5-0). En six ans dans le Forez, ce sera sa seule réalisation.

Deux ans plus tard, le milieu quitte l’ASSE pour Nancy avant de terminer sa carrière au FC Bourgoin-Jaillieu en 2020, lors d’une pige en National 3.

Une reconversion en tant qu’entraîneur avant un bref retour dans la Loire

Peu après, Jérémy Clément devient le co-entraîneur du club tout en passant son diplôme à l’INF Clairefontaine. Il officiera pendant deux ans avant de quitter Bourgoin-Jailleu d’un “commun accord” avec sa direction.

Début 2023, c’est Andrézieux-Bouthéon qui fait appel à ses services pour maintenir le club ligérien en National 2. Une mission de quatre mois qu’il a réussie avant de ne pas poursuivre avec le club ligérien pour “raisons personnelles”. Le président du club et ancien coéquipier de Jérémy Clément à l’ASSE, François Clerc, avait annoncé son souhait de le conserver.

Un court passage en Belgique et à Versailles avant de s’installer en Isère

En février 2024, Jérémy Clément choisit d’accompagner Bruno Irles à Molenbeek, club belge détenu par un certain John Textor. Alors propriétaire de l’OL à l’époque, l’Américain met fin à leur collaboration après cinq petits matchs et aucune victoire.

C’est ensuite à Versailles que l’ancien de l’ASSE va poser ses valises. D’abord adjoint de Jean-Luc Vasseur, il sera nommé entraîneur principal du club après le renvoi du technicien. Il restera durant sept matchs pour un bilan de quatre succès, deux nuls et une défaite. Ce qui a permis de maintenir le club en national.

Jérémy Clément a ensuite trouvé son nouveau projet non loin du Chaudron. Le natif de Béziers est désormais le coach du FC Allobroges Asafia (FC2A) en Isère. S’il est né dans l’Hérault, c’est dans le département du 38 qu’il a grandi. C’est donc près de chez lui qu’il s’est installé.

Pour sa première saison en Régional 2, Jérémy Clément a emmené le club isérois à la troisième place de sa poule. Avec neuf points de retard sur Craponne, leader, le club n’aura pas pu croire à une montée en régional 1 jusqu’au bout.

En fin de saison, il s’est livré pour 38 minutes foot en expliquant sa joie et son épanouissement au sein du club grenoblois.

Jérémy Clément est aujourd’hui heureux près de chez lui, bien qu’il ait annoncé vouloir laisser le banc pour rendre d’autres missions au sein du FC2A.*