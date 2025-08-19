Un festival de buts. L'ASSE s'est imposée ce samedi par quatre buts d'écarts pour sa première de la saison à domicile (vs. Rodez). Les joueurs d'Eirik Horneland ont relancé une machine grippée depuis près d'une saison.

"C’est ce qu’on attend d’eux", a conclu brièvement Eirik Horneland en zone mixte samedi soir car au terme des 90 minutes de jeu, les Verts ont largement imposé leur supériorité à Rodez.

Sans trembler, ou presque, l'ASSE a profité de la bonne prestation de ses petits nouveaux pour rapidement prendre le large. En jambes, Joshua Duffus offre l'ouverture du score à la demi-heure de jeu sur une galette déposée par Joao Ferreira (27', 1-0). Avantage confirmé au retour des vestiaires par Mahmoud Jaber pour sa première en Vert (2-0, 47'). Festival prolongé par Irvin Cardona, remplaçant du premier buteur (3-0, 56') puis clôturé par Zuriko Davitashvili 20 minutes plus tard (4-0, 78').

Mais l'entraîneur norvégien a tout de même préféré faire la fine bouche. "Tout est à améliorer au niveau où on est aujourd’hui. Il faut qu’on arrive à trouver des temps de possession plus calmes, plus construits, a détaillé ce dernier. Dans l’animation offensive, ça a été correct, mais sans le ballon, on doit mieux faire."

Une victoire mémorable ?

En signant un mercato record, les dirigeants stéphanois ont constitué une équipe haute gamme pour la seconde division française. Et si le match nul face à Laval offrait des signes d'encouragement, la victoire face à Rodez envoie un signal d'avertissement pour les autres formations de Ligue 2.

Une preuve que le club stéphanois retrouve enfin ses couleurs. Saint-Étienne n'avait en effet plus gagné par quatre buts d'écart depuis le 16 mars 2024, à l'occasion du déplacement à Bastia (J29 de Ligue 2). À l'époque, un certain Irvin Cardona inscrivait la troisième réalisation de la rencontre.

Reste à savoir si l'ASSE saura réitérer ces performances sur l'ensemble de la saison.