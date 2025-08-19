Large vainqueur de Rodez (4-0), l’ASSE a retrouvé le sourire grâce à un trio offensif en feu. Mais à l’heure d’affronter Boulogne, Eirik Horneland doit résoudre un vrai casse-tête : maintenir la confiance aux titulaires du week-end ou réintégrer Cardona et Stassin, tous deux impatients de retrouver une place de choix dans le onze.

Samedi dernier, le Chaudron a vibré. L’ASSE s’est imposée 4-0 face à Rodez dans un match où l’efficacité offensive a enfin été au rendez-vous. Pour cette rencontre, Horneland avait innové en alignant Zuriko Davitashvili, Joshua Duffus et Augustine Boakye en attaque. Un pari audacieux, mais parfaitement réussi.

Davitashvili, bien que désireux de partir, s’est mué en buteur en inscrivant le quatrième but, confirmant sa montée en puissance.

Duffus, titulaire pour la première fois, a ouvert le score et s’est montré insaisissable par ses appels et son activité incessante.

Boakye, repositionné dans un rôle hybride, a brillé par sa vision de jeu, délivrant deux passes décisives.

Ce trio inédit a offert une prestation complète : intensité, créativité et réalisme. De quoi donner de solides arguments pour une reconduction à Boulogne. Mais voilà, la concurrence interne vient compliquer la donne.

Cardona, Old et Stassin veulent rebattre les cartes

Dans ce contexte euphorique, Irvin Cardona a rappelé qu’il restait un atout de poids. Entré en jeu à la pause, il a marqué le troisième but stéphanois avec sang-froid et a affiché un état d’esprit exemplaire. Buteur efficace, il sait qu’il a marqué des points dans l’esprit du coach.

Autre retour attendu : Lucas Stassin. L’attaquant belge a disputé ses premières minutes de la saison après une longue absence. S’il n’est pas encore en mesure de tenir 90 minutes, sa présence change la donne : Stassin apporte un profil différent, plus malin, capable de peser sur les défenses adverses.

Enfin, Ben Old n’a pas dit son dernier mot. Le milieu offensif néo-zélandais avait marqué à Laval en ouverture et continue de postuler. Avec cette richesse, Horneland dispose d’un éventail offensif inédit cette saison.

Trois scénarios pour Horneland (ASSE)

À l’heure d’affronter Boulogne, l’entraîneur stéphanois se retrouve face à un choix cornélien. Plusieurs options se présentent :

Reconduire le trio Davitashvili – Duffus – Boakye

C’est l’option de la continuité. Pourquoi changer une formule qui vient de fonctionner à merveille ? Le danger serait toutefois de laisser Cardona et Stassin trop longtemps dans l’ombre, au risque d’entamer leur confiance. Réintégrer Cardona dans le onze

Le Français a marqué, il est affûté, et son expérience parle pour lui. Horneland pourrait alors replacer Boakye dans l’axe, son poste de prédilection, et décaler Cardona sur un côté ou le sortir du 11. Ce schéma aurait l’avantage de capitaliser sur la forme actuelle tout en exploitant les points forts de chacun. Adapter l’attaque à l’adversaire

Une option moins probable, mais qui existe : moduler le trio en fonction des caractéristiques de Boulogne. Horneland n’a pas montré une tendance à aligner ses attaquants uniquement selon l’opposition, mais le profil rugueux des défenseurs boulonnais pourrait l’inciter à privilégier la puissance de Stassin ou l’activité de Duffus.

Le dilemme Boakye

L’une des interrogations majeures concerne Augustine Boakye. Brillant contre Rodez, il a démontré une vraie intelligence de jeu et une capacité à servir ses partenaires. Mais le Ghanéen est plus à l’aise en pointe qu’excentré. S’il retrouve l’axe, cela libérerait une aile pour Cardona. Horneland devra donc trancher : maintenir Boakye sur un côté, ou lui rendre son poste naturel au détriment de Duffus ou Stassin ?

Finalement, l’ASSE se retrouve dans une situation que beaucoup de clubs envient : disposer de plusieurs options offensives crédibles. Horneland a le luxe de composer selon la forme du moment, l’état physique et la dynamique des joueurs.

Mais cette richesse peut aussi se transformer en casse-tête si les choix frustrent certains cadres. La gestion du vestiaire sera donc tout aussi importante que la tactique sur le terrain. Car si l’ASSE veut rester dans la dynamique enclenchée face à Rodez, il faudra maintenir tout le monde concerné.

Boulogne comme premier vrai test pour l'ASSE

Le succès contre Rodez a relancé l’ASSE, mais Boulogne représentera un test bien différent. Avec une défense regroupée et agressive, les Stéphanois devront trouver les bons réglages offensifs. Horneland le sait : il lui faudra choisir le trio qui apportera le plus de garanties. Entre la continuité, l’efficacité de Cardona et l’impact de Stassin, le coach a plusieurs cartes en main.

Une certitude : quelle que soit la combinaison, l’ASSE dispose enfin d’un secteur offensif riche et compétitif. À Horneland de transformer ce casse-tête en force pour enchaîner les victoires.