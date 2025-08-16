Après la large victoire de l’AS Saint-Étienne face à Rodez (4-0), les deux entraîneurs, Eirik Horneland et Didier Santini, se sont exprimés au micro de beIN Sports. Le premier a salué le sérieux de son équipe et la prestation de Mahmoud Jaber, tandis que le second a regretté la désorganisation de ses joueurs après la pause.

Didier Santini (entraîneur de Rodez) : « On ne joue pas dans le même monde que Saint-Étienne. Mais en première mi-temps, on a fait jeu égal. On a montré des choses intéressantes et on aurait dû marquer pour les faire douter. Malheureusement, on entame très mal la seconde période et on s’est complètement désorganisés. Chacun a voulu compenser, mais défensivement, c’est devenu une passoire. Face à une équipe de ce niveau, ça ne pardonne pas.

On avait déjà perdu le fil lors d’un amical contre Pau, malgré une bonne première partie de match. Ce soir, c’est encore un manque d’expérience. On n’a pas les mêmes armes que Saint-Étienne, mais on a de bons joueurs. Pourtant, en deuxième mi-temps, on n’a pas été à la hauteur du match, du public et de l’ambiance. J’ai eu l’impression de voir des gamins jouer au football. »

Santini : "Contre une équipe de ce calibre, ça tourne vite au carnage"

« C’est quand même Saint-Étienne en face. Quand on regarde leur potentiel offensif et ce qu’ils ont sur le banc – Cardona, Stassin… – on se dit qu’on aimerait bien en avoir un dans notre effectif. Peut-être que j’ai été trop indulgent à la mi-temps en leur disant qu’ils étaient dans le bon état d’esprit. Car on n’est pas rentrés dans la seconde période. À ce niveau, il faut de la rigueur, de la concentration, savoir sortir les ballons proprement. Défensivement et dans l’agressivité, on a manqué de beaucoup de choses. Contre une équipe de ce calibre, ça tourne vite au carnage.

Maintenant, je ne pense pas que Saint-Étienne va écraser la Ligue 2, car c’est un championnat difficile. Mais avec cet effectif, l’entraîneur aura des maux de tête… et je veux bien en avoir des comme ça ! Leur qualité offensive est exceptionnelle, leur défense est solide et leur milieu très complet. Jaber n’avait pas joué le premier match, et on a bien vu ce soir qu’il est capable de sortir des ballons sous pression avec beaucoup de justesse.

À nous d’apprendre. Il faut plus de maturité, rester simples et fidèles à nos valeurs ruthénoises. Ce soir, en deuxième mi-temps, on a complètement perdu ça. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. »

Eirik Horneland : "Saint-Étienne va encore progresser !"

Eirik Horneland (entraîneur de l’AS Saint-Étienne) : « Saint-Étienne va encore progresser, mais ce qu’ils ont montré ce soir correspond au match qu’ils voulaient : imposer leur jeu. C’est ce qu’on attend d’eux. Les joueurs doivent atteindre leur meilleure forme physique. Quand ce sera le cas, l’entraîneur aura l’embarras du choix. Quant à Jaber, il avait manqué le match contre Laval à cause d’une blessure. Ce soir, il est revenu avec énormément d’énergie et l’envie de montrer de quoi il est capable. Il a été très bon, et c’est une belle performance de sa part. »