Une victoire d'anthologie pour sa première de la saison à domicile. L'ASSE a renversé Rodez 4-0 ce samedi soir à Geoffroy Guichard pour le compte de la 2ᵉ journée de Ligue 2. Eirik Horenalnd a livré son analyse de la rencontre. Des propos relayés par Ici Saint-Etienne Loire.

En s'imposant par quatre buts d'écart, aucun débat quant à la supériorité des Verts face à Rodez. Et pourtant, le coach de l'ASSE n'a pas oublié les quelques ajustements à souligner pour toucher à la perfection. "Le résultat est positif, évidemment. Sur le contenu de la prestation, je pense qu’il y a encore quelques manques, affirme Horneland. À certains moments, on a été vraiment bons. Mais à d’autres, on a eu du mal à trouver le bon rythme."

Le Norvégien pointe un manque de cohésion sur le rectangle vert. "Tout est à améliorer au niveau où on est aujourd’hui. C’est une nouvelle équipe sur le terrain, il faut qu’on arrive à trouver des temps de possession plus calmes, plus construits. Dans l’animation offensive, ça a été correct, mais sans le ballon, on doit mieux faire."

Le Stéphanois attend avant tout une équipe de l'ASSE plus agressive sur le porteur de balle adverse. "On est parfois trop passifs. Certaines actions offensives montrent qu’il y a un vrai potentiel, mais ce qui me tracasse le plus, c’est notre prestation défensive. Il faut être plus agressifs, récupérer le ballon plus vite."

Un clean sheet qui fait du bien à la tête

Deuxième pire défense de Ligue 1 la saison dernière (77 buts encaissés), les Verts ont connu une saison 2024-25 compliquée. Avec ce premier clean sheet en championnat, Saint-Etienne retrouve des couleurs.

"C’est très important pour l’équipe, pour le gardien et pour tout le groupe, pointe du doigt Horneland en conférence de presse. D’autant plus qu’on a encaissé un peu trop de buts dernièrement. Sortir de ce match avec quatre buts marqués et aucun encaissé, c’est vraiment positif."

Sans oublier de pointer du doigt le travail de ses défenseurs. "La charnière centrale a fait un super boulot, ils ont réussi à verrouiller les attaquants adverses, souvent dangereux en un contre un."

Saint-Étienne au-dessus de la Ligue 2 sur le plan offensif ?

Dotée de forces offensives redoutables, l’ASSE semble déjà à l’étroit dans une cour des grands trop petite pour elle. Eirik Horneland a effectué des choix cornéliens pour composer son XI de départ.

"On a plusieurs joueurs offensifs de qualité dans l’effectif. Ce n’est pas simple de composer l’équipe. On veut donner du temps de jeu à tout le monde, mais ce n’est pas évident."

Une différence de taille si le coach espère faire basculer une rencontre. On a aussi des profils offensifs très différents, chacun avec son style. C’est un vrai avantage, parce qu’ils savent s’adapter aux demandes. (...) Le 4e but ressemble vraiment au style de football qu’on veut développer. On a vu des une-deux, des enchaînements fluides. Les joueurs se sont trouvés, ils ont joué avec plaisir et qualité. C’est exactement ce qu’on cherche. Il faut continuer dans ce sens, aller de plus en plus vite."

"Même en Ligue 2, le stade était quasiment plein."

Mais portés par près de 30.000 supporters, les Stéphanois ont également évolué à 12 contre 11 ce samedi. Un privilège souligné par le staff de l'ASSE. "L’atmosphère autour du club ? C’est quelque chose qu’on aborde avec les joueurs. (...) On leur explique la responsabilité de porter ce maillot."

Une chose est certaine, ce baptême du feu en aura marqué plus d'un. Dont Eirik Horneland. "Je pense que ce soir, après le match contre Rodez, ils ont compris ce qu’on voulait dire. L’ambiance était extraordinaire. Même en Ligue 2, le stade était quasiment plein. Les supporters n’arrêtent jamais de chanter. On a vraiment de la chance d’avoir ce soutien."