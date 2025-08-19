L'ASSE l'a emporté 4-0 contre Rodez ce samedi soir. À l'occasion du Sainté Night Club de ce lundi, nos chroniqueurs Timothée Maymon et Hervé ont débriefé la rencontre et évoqué le cas Gautier Larsonneur. Voici leurs mots.

Hervé : « Il y a eu un arrêt déterminant de Larsonneur, qui montre bien que, par rapport à la Ligue 1, en Ligue 2 il est capable de n’avoir qu’un seul arrêt à faire dans un match… et il le fait. Alors qu’en Ligue 1, il n’arrivait pas à garder sa cage inviolée. Je suis retombé sur une stat de Larsonneur en Ligue 2 avec Saint-Étienne : il est quasiment à un match sur deux sans encaisser de but. C’est quand même plutôt excellent. Reste à voir si les réglages défensifs vont se mettre en place. »

Timothée Maymon : « Pour revenir sur ce qui a été dit au sujet de Larsonneur, je le répète : pour la Ligue 2, c’est amplement suffisant. Mais on voit bien que Kilmer est en train de construire un groupe avec des jeunes prospects, des joueurs censés incarner l’avenir de l’ASSE. Et si on imagine une montée immédiate – ce qui est loin d’être garanti mais que l’on espère tous évidemment – le sujet du gardien va arriver très vite.

Je suis même un peu étonné que ce point n’ait pas déjà été anticipé. À l’image de ce qu’on voit avec des recrues comme Dufus ou Annan, on aurait pu imaginer l’arrivée d’un jeune gardien, par exemple, qui apprendrait aux côtés de Larsonneur et qui pourrait devenir le numéro un à terme. »

" Ce qui m’interpelle, c’est le brassard laissé à Larsonneur"

Hervé : « Moi, je vais encore plus loin que toi, Timothée. Ce qui m’interpelle, c’est le brassard laissé à Larsonneur. Comme tu le disais, au vu de la saison passée – même si tout ne lui est pas imputable – on parle de 77 buts encaissés.

Personnellement, j’étais comme toi : tous ceux qui composaient la ligne défensive, je n’en aurais gardé aucun. D’ailleurs, il en reste très peu. Mais le fait qu’on confie le brassard à Larsonneur m’interroge. On lui accorde une confiance que l’on n’accorde pas forcément à d’autres joueurs, pour lesquels on ne s’embarrasse pas de considérations. Louis Mouton, par exemple, a été gentiment invité à trouver un nouveau club, et il y en a d’autres.

Bref, Larsonneur, je trouve que c’est un cas particulier. Le marché des gardiens est de toute façon spécial. Peut-être qu’ils n’ont pas encore trouvé le gardien idéal et qu’en attendant, ils préfèrent miser sur celui qu’ils ont, tout en essayant de le mettre en confiance. Mais ça me questionne. »

"J’imagine que dans leur logiciel de scouting, il suffirait juste de cocher la case “GK – Goalkeeper” pour trouver un profil de gardien (rires)."

Timothée Maymon : « C’est vrai que ça ne colle pas trop avec ce que montre le recrutement actuel sur les autres lignes. Et pour le brassard, je te rejoins : on peut le donner au plus ancien de l’effectif ou à l’un des plus anciens. Tardieu aurait d’ailleurs pu être une option.

Autre point : gardien-capitaine, ça ne me posait pas spécialement de problème avant. Mais avec les nouvelles directives arbitrales, qui rappellent que seul le capitaine a le droit de parler à l’arbitre, ça devient délicat. Quand tu es devant la surface adverse, devoir traverser 80 mètres pour aller discuter avec l’arbitre, ce n’est pas idéal.

Et puis, sur le recrutement, on voit bien que Kilmer va chercher des profils inconnus, mais intéressants. Jabber, Annan… honnêtement, je n’en avais jamais entendu parler avant leur arrivée dans les tablettes de l’ASSE. Donc oui, ils ont cette capacité à aller dénicher des joueurs qu’on ne connaît pas. J’imagine que dans leur logiciel de scouting, il suffirait juste de cocher la case “GK – Goalkeeper” pour trouver un profil de gardien (rires). »