L'arrivée d'Ian Cathro sur le banc de l'AS Saint-Étienne continue d'alimenter les débats dans le Forez. Inconnu d'une grande partie du public français, le technicien écossais de 39 ans bénéficie pourtant d'une réputation flatteuse au Portugal. Les observateurs qui ont suivi son passage à Estoril dressent le portrait d'un entraîneur ambitieux, offensif et particulièrement apprécié.

À Saint-Étienne, l'annonce de la nomination d'Ian Cathro a suscité autant de curiosité que d'interrogations. Après l'expérience mitigée d'Eirik Horneland, Kilmer Sports a de nouveau décidé de miser sur un profil étranger pour relancer un projet fragilisé par l'échec des barrages face à Nice.

Au Portugal, où Cathro dirigeait Estoril depuis 2024, le sentiment est pourtant largement positif. Interrogés par Top Mercato, plusieurs journalistes spécialisés ont livré un regard particulièrement élogieux sur le travail du nouvel entraîneur des Verts.

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"Il part pour un géant"

Premier enseignement : le départ de Cathro vers l'ASSE n'est pas perçu comme un déclassement malgré la présence des Verts en Ligue 2. "On avait parlé de lui pour des clubs plus huppés au Portugal. On le voyait parfaitement armé pour un club de dimension supérieure. Et la vérité, c'est qu'il part pour un géant, même s'il est en Ligue 2", explique ainsi Miguel Amaro.

Le journaliste portugais va même plus loin : "Je crois qu'il y aura des résultats, parce que les entraîneurs comme lui ont souvent des résultats là où ils vont."

Ian Cathro refuse de jouer petit bras

L'une des caractéristiques les plus souvent mises en avant concerne la philosophie de jeu de l'Écossais. "Il a toujours dit qu'il jouait pour gagner", résume Miguel Amaro. Même constat chez Miguel Gouveia, journaliste pour O Jogo : "Quel que soit le système tactique utilisé, il essaie toujours de proposer un football positif."

À Estoril, Cathro a refusé d'adopter l'approche prudente généralement associée aux clubs modestes du championnat portugais. "On a rarement vu son Estoril perdre du temps, comme peuvent le faire les équipes dites plus modestes au Portugal."

Et surtout : "Je soulignerai la manière avec laquelle il abordait chaque match pour les gagner." Des propos rassurants après une saison durant laquelle l'ASSE a parfois peiné à imposer sa domination malgré la qualité de son effectif.

Ian Cathro possède une vraie capacité d'adaptation

Si Cathro est souvent présenté comme un idéologue du jeu, ceux qui l'ont côtoyé insistent au contraire sur sa souplesse tactique. "Il y a eu des 4-2-3-1, des 4-3-3, des 4-4-2 losange, mais aussi des 3-4-3 et 3-5-2", rappelle Miguel Gouveia. Avant d'ajouter : "Ian Cathro a montré qu'il était un entraîneur qui cherchait à s'adapter à ses joueurs et à adopter une tactique qui tire le meilleur profit de leurs caractéristiques." Avec un mercato à venir, l'équipe épousera-t-elle le style Cathro ou bien le technicien portugais saura-t-il s'adapter à un recrutement que l'on sait souvent autonome et peu concerté avec les coachs de l'ASSE depuis l'arrivée de KSV...?

Une attaque historique à Estoril

Les chiffres viennent également soutenir le bilan du technicien écossais. Sous sa direction, Estoril a inscrit 54 buts en championnat, terminant avec la cinquième meilleure attaque du Portugal derrière les quatre cadors que sont Benfica, Porto, le Sporting et Braga. "Estoril n'avait jamais fait aussi bien depuis 1951", souligne Miguel Amaro.

L'ancien coach d'Estoril a notamment réussi à relancer l'attaquant Yanis Begraoui. "Il a su tirer le maximum de Yanis Begraoui, qui a marqué 20 buts, ce qui n'arrivait pas à un joueur d'Estoril depuis 70 ans."

"Une bouffée d'air frais"

Au-delà du terrain, c'est aussi sa personnalité qui semble avoir marqué les observateurs portugais. "Il a été une bouffée d'air frais dans notre championnat", estime Miguel Amaro. "Il a toujours parlé ouvertement, sans tabous. Il critiquait ce qui devait l'être."

Son confrère évoque également un entraîneur sincère et direct : "Il n'avait pas peur de dire certaines vérités qui dérangent." Sa parfaite maîtrise du portugais a renforcé cette proximité avec les médias et le public.

"C'est rare de voir un Écossais parler aussi bien portugais. Cela a créé une vague de sympathie autour de lui." Évidemment, les éloges venus du Portugal ne garantiront ni la réussite ni la montée. Saint-Étienne reste un environnement à part, avec, et c'est une nouveauté pour lui, une obligation de résultats immédiats. Mais à l'heure où tout le monde s'interroge sur le choix opéré par Kilmer Sports, les témoignages recueillis au Portugal offrent un premier motif d'optimisme.

Dans le Forez, Ian Cathro sera jugé sur une seule chose : sa capacité à ramener l'ASSE en Ligue 1. Mais avant même son premier entraînement à L'Étrat, une certitude se dégage déjà : au Portugal, son départ laisse l'image d'un entraîneur respecté, ambitieux et promis à des défis plus grands.