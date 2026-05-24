Trois jours après le barrage retour entre Nice et l’ASSE, les espoirs ivoiriens feront leur entrée en Lice lors du Tournoi Maurice Revello. Le sélectionneur des Eléphanteaux a révélé sa lice pour ce tournoi. Abdoulaye Kanté est concerné.

Après le match retour à Nice, Abdoulaye Kanté va rejouer sur la Côte d’Azur. Le joueur de l’ASSE a été appelé avec les Espoirs de la Côte d’Ivoire pour le Tournoi Maurice Revello, qui se tient dans la région PACA.

Une nouvelle convocation pour le jeune milieu prêté à l’ASSE

Le jeune milieu ivoirien poursuit sa progression. Arrivé cet hiver à l’ASSE, Abdoulaye Kanté s’est rapidement imposé dans l’entrejeu stéphanois sous les ordres de Philippe Montanier. Ses performances n’ont pas échappé au staff ivoirien, qui l’a retenu pour participer au Tournoi Maurice Revello avec les Espoirs de la Côte d’Ivoire.

Le milieu prêté par Middlesbrough a été convoqué pour la seconde fois avec les éléphanteaux après la trêve de Mars.

L’ancien Tournoi de Toulon reste une référence mondiale chez les jeunes. Organisée en France, la compétition rassemble chaque année plusieurs sélections internationales U23.

La sélection ivoirienne débutera son tournoi dès le 1er juin face au Japon au Parc des Sports d’Avignon. Les Éléphants Espoirs enchaîneront ensuite contre le Venezuela le 3 juin au Stade de Lattre à Aubagne.

Abdoulaye Kanté attendu avec les Espoirs ivoiriens, dès la fin des barrages

Le programme de la Côte d’Ivoire s’annonce particulièrement dense. Après le Venezuela, les partenaires d’Abdoulaye Kanté défieront le Portugal le 6 juin à Avignon avant de terminer la phase de groupes contre le Canada le 8 juin à Aubagne.

Cette convocation confirme la montée en puissance du milieu stéphanois. Depuis son arrivée dans le Forez, le joueur prêté par Middlesbrough s’est imposé comme une solution crédible au poste de sentinelle. Son agressivité à la récupération et son impact physique ont rapidement convaincu le staff stéphanois.

Reste désormais à savoir si cette sélection aura un impact direct sur la fin de saison des Verts. Le calendrier interpelle forcément puisque le tournoi débute seulement deux jours après le barrage retour face à Nice. Une éventuelle montée ou une prolongation de saison pourrait rapidement rendre la situation délicate pour l’ASSE.

Le Tournoi Maurice Revello, une vitrine internationale

Le Tournoi Maurice Revello constitue souvent un véritable tremplin pour les jeunes talents. Plusieurs grandes stars internationales y ont participé avant d’exploser au plus haut niveau. La Côte d’Ivoire y possède également une belle histoire récente avec une finale disputée en 2024.

Pour Abdoulaye Kanté, cette compétition représente une nouvelle occasion de gagner en visibilité internationale. À seulement 20 ans, le milieu ivoirien de l'ASSE continue d’enchaîner les étapes importantes dans sa jeune carrière.