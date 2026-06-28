Toujours en Ligue 2 la saison prochaine, l'ASSE ne s'écarte pas pour autant de sa politique en matière de post-formation. Le recrutement de jeunes talents pas encore rodés au monde professionnel est l'une des priorités de Kilmer Sports Ventures. Peuple-Vert fait le point sur tous les joueurs recrutés depuis un an.

Les changements opérés au sein de la cellule de recrutement se font ressentir ces derniers mois. Depuis les arrivées de scouts spécialisés dans la post-formation (Guillaume Leleu et Pedro Ferreirinha), le tout chapeauté par le coordinateur du recrutement Alexandre Lousberg, les transferts de jeunes joueurs se multiplient.

Hormis Elysée Ntambu, tous les éléments recrutés sont d'ailleurs encore sous contrat au club actuellement. Débarqué en provenance de Chassieu Décines l'été dernier, le milieu de terrain né en 2005 n'a pas été conservé en cette fin de saison et a donc quitté le Forez. Doté de qualités évidentes, il n'était cependant pas prêt pour passer le cap.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Lassana Traoré

Il est le premier joueur à avoir été recruté en post-formation par Kilmer Sports. Latéral gauche de 19 ans très réputé dans les catégories de jeunes, il a été formé au sein de la célèbre académie de Diambars. L'international U20 avec les Lions de la Teranga connaît malheureusement une adaptation délicate aux exigences du football français.

Un an après la signature de son premier contrat professionnel en faveur des Verts, le bilan est plus que mitigé. Une entrée en jeu contre Laval lors de la première journée... puis plus rien. Rapidement sorti du groupe, il a ensuite enchaîné les pépins physiques. Le centre de formation ne dispose pas de gros talents à son poste. On devrait donc revoir Lassana Traoré côtoyer le groupe professionnel dans les prochains mois. Avec succès ? Là est tout l'enjeu.

Strahinja Stojkovic

Également recruté l'été dernier, Strahinja Stojkovic connaît lui aussi des difficultés. La transition a été rude pour le latéral droit, passé en quelques semaines des pelouses de Youth League, avec l'Etoile Rouge de Belgrade, à celles plus champêtres de National 3, avec l'équipe réserve de l'ASSE. Comme pour Igor Miladinovic précédemment, l'adaptation a posé problème.

Le latéral serbe a endossé un rôle de titulaire sous les ordres de Sylvain Gibert ces derniers mois. Pas forcément au dessus du lot, il a toutefois su rentrer progressivement dans le rang. Sa saison dernière peut être considérée comme une saison de transition. Celle à venir devra en revanche être celle de la révélation. Pour rappel, l'ASSE avait déboursé entre 2.3 M€ et 4 M€ (en fonction des bonus) pour s'attacher les services de l'international U19 serbe.

Modibo Sissoko

Le milieu offensif malien était prêté avec option d'achat à l'ASSE par Guidars. Malgré une saison en dents de scie, celle-ci a été levée par le board stéphanois. Auteur de 12 rencontres avec la réserve, l'ancien de l'Académie Jean-Marc Guillou a laissé entrevoir des choses intéressantes par séquences. Suffisant pour que les Verts misent sur lui à moyen terme. Reste à voir s'il pourra trouver de la régularité et de la consistance dans ses performances dans les prochains mois. Un avenir en professionnel paraît en effet encore lointain.

Marten-Chris Paalberg

L'attaquant estonien avait été recruté l'hiver dernier au Pärnu Vaprus. Arrivé avec une gêne, il n'a pas encore disputé la moindre minute en Vert, que ce soit avec le groupe professionnel ou avec la réserve. Ses premiers mois ont donc été totalement gâchés par les blessures. L'ASSE croit évidemment toujours en lui pour la saison prochaine. Il est d'ores et déjà considéré comme la troisième option à la pointe de l'attaque stéphanoise pour les mois à venir.

Le probable départ de Djylian N'Guessan devrait en effet libérer une place dans la hiérarchie. À lui de la saisir, en se montrant dans un premier temps avec la réserve, avant de pourquoi pas fouler un jour la pelouse de Geoffroy-Guichard.

Adam Ballal

Le milieu de terrain marocain est jusqu'à présent une vraie satisfaction. Arrivé il y a 6 mois en provenance de l'Union Touarga, son option d'achat a aussi été levée. Passé par l'Académie Mohamed VI, il est arrivé à l'ASSE par la petite porte mais a rapidement été très apprécié en interne pour son sérieux et ses qualités sur le terrain.

Intéressant dans ses projections vers l'avant et travailleur, il s'est entraîné avec les professionnels durant toute la fin de saison. Le joueur né en 2007 avait même été présent sur le banc lors de l'avant dernière journée à Rodez. Le retour de blessure de Paul Eymard devrait le reléguer dans la hiérarchie de l'entrejeu mais les qualités entrevues laissent présager une carrière professionnelle.

Oussama Benkou

Ce défenseur gaucher présente une polyvalence intéressante. Il peut évoluer aussi bien en tant que latéral gauche qu'au poste de défenseur central. Son arrivée tardive au cours de la saison ne lui a laissé que peu de temps pour s'exprimer. L'ASSE a donc décidé de lever son option d'achat. Une montée en puissance sera attendue dans les prochains mois avec la réserve pour l'international U20 algérien.

David Mimbang

Et si le gros coup effectué par l'ASSE se nommait David Mimbang ? Venu quelques semaines à partir de mi-avril afin de s'adapter à son nouvel environnement, le milieu de terrain des Brasseries du Cameroun s'engagera à ses 18 ans avec les Verts. Il devrait d'ailleurs prendre part à la préparation aux côtés du groupe professionnel.

Ses séances d'entraînement dans le Forez avaient en tout cas largement séduit. Abattage physique, jeu de passes, projection vers l'avant, sérénité : David Mimbang avait régalé les staffs de la réserve et des professionnels lors de sa venue. Ses premiers pas en compétition officielle seront évidemment scrutés. Il faudra toutefois lui laisser du temps.

Étienne Mendy

Enfin, l'ASSE a obtenu la signature de l'ailier Étienne Mendy. Il fait partie des meilleurs talents sénégalais de la génération 2008. Suivi par Manchester United qui l'avait mis à l'essai, le jeune de Diambars était convoité par plusieurs clubs européens. Il a finalement été convaincu par le projet stéphanois.

Lucas Reynaud

C'est l'information exclusive de ce dimanche matin, Lucas Reynaud, attaquant du stade Brestois de la génération 2008, arrive à l'ASSE en y signant un contrat professionnel. Un attaquant qui vient densifier le pouvoir offensif de la réserve du club, avant d'espérer mieux ?

Ces noms ne sont que les premiers d'une liste qui devrait s'agrandir dans les prochains mois. D'autres jeunes joueurs devraient arriver en post-formation, dont certains dès cet été.