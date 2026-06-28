L'ASSE va devoir très prochainement s'activer sur son mercato. L'équipe professionnelle devra être renforcée. Mais la réserve va aussi subir un renouvellement important. Un attaquant va d'ailleurs débarquer au Centre sportif Robert-Herbin.

Maintenu en National 3, le groupe de Sylvain Gibert a enregistré les départs de plusieurs éléments non prolongés : Noa Delacroix, Samy Achour, Ewan Hornech, Jules Mouton, Elysée Ntambu, Karim Cissé. Dans le même temps, le centre de formation des Verts va devoir composer avec plusieurs départs en attaque.

Sonny Yvars, offensif né en 2008, a choisi de décliner la proposition de contrat amateur d'un an soumise par l'ASSE pour s'engager avec le FC Annecy. Daniel Epanya, lui aussi membre de la génération 2008 et qui aurait pu intégrer le groupe réserve la saison prochaine, n'a pas été conservé. Quant à Djylian N'Guessan, qui compte plusieurs apparitions avec les professionnels, son avenir semble s'écrire loin de la réserve et même tout simplement du Forez. Le jeune buteur arrive en fin de contrat en juin 2027 et devra être vendu cet été afin que l'ASSE en tire un prix correct.

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Lucas Reynaud arrive à l'ASSE

Malgré ces multiples départs dans le secteur offensif, le coach stéphanois Sylvain Gibert ne se retrouve pas sans solutions à la pointe de son attaque. Jibril Othman est encore sous contrat pour une saison, bien que désireux de s'offrir un nouveau projet. L'Estonien Marten-Chris Paalberg, débarqué l'hiver dernier, est là lui aussi malgré des blessures récurrentes. Ces options ne présentent cependant pas des garanties importantes. C'est pourquoi il a été décidé de s'activer sur le recrutement. Comme annoncé il y a quelques jours, Etienne Mendy va rejoindre l'ASSE en provenance de Diambars (D1 Sénégal). Mehdy Lutin Zidee a signé son premier contrat professionnel et sera également une option pour l'attaque stéphanoise.

Dans cette optique, l'ASSE a jeté son dévolu sur Lucas Reynaud. Né en 2008, l'attaquant brestois sort d'une saison réussie en U19 Nationaux. Avec 16 buts au compteur, auxquels on peut ajouter une réalisation en National 3, il a été séduit par le projet stéphanois. Le joueur s'est donc engagé avec l'ASSE en y signant un contrat professionnel de 3 saisons selon nos informations et occupera donc un rôle important au sein de l'équipe réserve de l'ASSE qui espère se maintenir plus rapidement que la saison dernière.

Au niveau du profil, Lucas Reynaud est décrit comme un attaquant intelligent dans ses déplacements et ses choix, connecté à ses partenaires et bon renard des surfaces. Très habile dans la surface, il est aussi capable de provoquer en portant lui même la balle. À noter également que le jeune buteur sait tirer les coup-francs et a déjà évolué en tant que milieu de terrain relayeur. Il présente donc un profil intéressant, bien que pas spécialement précoce, ni imposant athlétiquement.