Assuré de disputer les seizièmes de finale de la Coupe du Monde, le Ghana disputait une finale pour la seconde place du Groupe L. En cas de succès plus important que l’Angleterre face aux Panama, les Black Stars pouvaient également rêver de la première place du groupe. Résumé.

Vainqueurs de leur premier match face au Panama, les Ghanéens étaient donnés perdants face à l’armada offensive anglaise. Après avoir fait forte impression face à la Croatie, les hommes de Thomas Tuchel étaient naturellement favoris dans ce second match du mondial 2026.

ASSE : pour Augustine Boakye, un retour dans le forez différé

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Contre toute attente, le Ghana d’Augustine Boakye, resté sur le banc, a résisté aux vagues adverses et aurait pu créer la surprise. Les coéquipiers du joueurs de l’ASSE est parvenu a garder sa cage inviolée pour décrocher un point précieux.

Grâce à ce match nul, les hommes de Carlos Queiroz se sont offert une qualification pour le prochain tour.

Le Ghana souhaitait finir le plus haut possible

Pour ce troisième et dernier match de poule de la Coupe du Monde 2026, le Ghana défiait la Croatie. Les vice-champions du monde 2018 se sont imposés face au Panama et espéraient s’offrir la seconde place du groupe. En cas de troisième place, les Black Stars devront de frotter à un vainqueur de groupe tandis que la seconde place leur permettrait d’affronter le second du groupe K.

Avant la troisième journée, le tableau provisoire envoyait le Ghana face aux Portugais, alors seconds du groupe K, tandis que les Croates se trouvaient sur le chemin de la Colombie, première de ce même groupe K.

Les deux sélections s’affrontaient juste après le match entre les Croates et le Ghana pour déterminer quel sera le futur adversaire des deux sélections au prochain tour de ce mondial.

Une autre possibilité s’offrait également au vainqueur de cette rencontre à Philadelphie. Si l’Angleterre venait à ne pas s’imposer face au Panama dans le même temps, le gagnant de Croatie - Ghana aurait alors pris la première place de la poule L.

Les Black Stars au prochain tour de la Coupe du Monde

Remplaçant au coup d'envoi malgré des changements par rapport à d'habitude, Augustine Boakye n'a toujours pas disputé la moindre minute. Son équipe s'est qualifiée pour les 16e de finale malgré la défaite 2-1 contre la Croatie. Ils affronteront la Colombie le samedi 4 juillet à 3h30 du matin. Son retour dans le Forez est encore repoussé.