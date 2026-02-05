Eirik Horneland a quitté l’ASSE après le match face à Boulogne-sur-Mer, ce samedi. Pour remplacer le Norvégien, Philippe Montanier a été nommé, ce dimanche. L’ancien gardien de but, qui connaît déjà la maison verte, n’a plus entraîné depuis la fin de son glorieux passage toulousain. Retour sur son épisode au Téfécé.

Depuis la défaite des Verts face à Reims, l’avenir d’Eirik Horneland sur le banc stéphanois semblait plus que compromis. Alors qu’Ivan Gazidis, président de l’ASSE, se projetait à long terme avec le Norvégien, il ne l’aura conservé que treize mois sur le banc du club ligérien.

Pour le remplacer, de nombreux noms ont été évoqués. Deux coachs français ressortaient : Franck Haise et Philippe Montanier. L’ASSE s'est rapidement mis d'accord avec le second. L’homme qui a commencé sa carrière d’entraîneur à Boulogne-sur-Mer n'a sans doute pas apprécié ce qu'il a vu de ses nouveaux joueurs face à son ancien club ce week-end.

Objectif remontée pour Montanier

Après avoir échoué en barrages face à Nantes fin mai 2021, Toulouse est condamné à rester en Ligue 2 pour la saison 2021-2022. Ayant fait d’un retour en Ligue 1 un objectif prioritaire, le TFC décide de se séparer de l’ancien joueur stéphanois Patrice Garande. Pour le remplacer, c’est un autre ancien joueur de l’ASSE qui est choisi. Fin juin, Philippe Montanier débarque chez les Violets.

Lors du mercato estival, le club toulousain ne change pas d’ambitions et enregistre notamment les arrivées de Mikkel Desler, Ado Onaiwu, Rasmus Nicolaisen, Rafael Ratão… Un recrutement ambitieux pour un club qui ne veut pas revivre la frustration de la saison précédente.

Toulouse cartonne en Ligue 2

Pour sa seconde saison dans l’antichambre, Toulouse démarre très fort. Les hommes de Philippe Montanier remportent sept de leurs neuf premières rencontres avec plusieurs larges victoires. Le TFC s’impose notamment 4-0 à Nancy, 4-2 à Dijon ou encore 4-1 à domicile face à Grenoble. Avec 23 points pris sur 27 possibles, Toulouse réalise alors le meilleur début de saison de son histoire en Ligue 2, depuis que le championnat se dispute dans une poule unique.

Il faudra attendre la 10ᵉ journée pour que l’ancien coach de Nottingham connaisse son premier revers dans la Ville rose. Deux matchs plus tard, les Violets terrassent Auxerre, l’un de leurs concurrents directs pour la montée, sur le score de 6-0 au Stadium. Ce sera le seul succès des Toulousains entre la 10ᵉ et la 16ᵉ journée. Le Téfécé renouera ensuite avec la victoire face à Sochaux (4-1), autre concurrent direct, avant de perdre son fauteuil de leader à une journée de la trêve hivernale.

Début 2022, Toulouse reprend le championnat en fanfare avec six victoires en huit matchs. Étrillés 4-1 à Caen, les hommes de Philippe Montanier écrasent Amiens 6-0 la semaine suivante. Ce succès lance une nouvelle série de sept matchs sans défaite, avec notamment des victoires face à Auxerre et au Paris FC, alors sur le podium. Le TFC valide sa remontée en Ligue 1 lors de la 35ᵉ journée avant d’être sacré champion deux semaines plus tard.

Philippe Montanier fait remonter Toulouse en étant la meilleure attaque du championnat avec 82 buts marqués en 38 journées et est élu meilleur coach de Ligue 2 pour la saison 2021-2022. L’entraîneur a également vu son maître à jouer, Branco Van den Boomen, remporter le trophée du meilleur joueur et du meilleur passeur de Ligue 2 (20 passes décisives, co-détenteur du record sur une saison).

Un nouveau trophée pour le Téfécé

Après cette superbe saison, Philippe Montanier prolonge son contrat d’une saison à Toulouse. L’ancien coach de la Real Sociedad signe donc jusqu’en juin 2024 avec les Violets. Pour son retour dans l’élite, le Téfécé termine la saison à la 13ᵉ place. Dans une saison où les quatre derniers descendent, le club de la Haute-Garonne se maintient haut la main avec treize points d’avance sur Auxerre, 17ᵉ.

Dans le même temps, les Violets réalisent un joli parcours en Coupe de France. Après un succès face à Lannion (7-1), Toulouse élimine successivement Ajaccio puis Reims, deux clubs de Ligue 1. Les hommes de Philippe Montanier ne font qu’une bouchée de Rodez en quarts de finale (6-1) avant de se déplacer à Annecy pour une place en finale. Tombeurs de l’OM, les hommes de Laurent Guyot s’inclinent 2-1 et voient Toulouse atteindre la finale de la compétition.

En finale, Toulouse défie Nantes, tenant du titre. Les hommes de Philippe Montanier démarrent le match en trombe et marquent quatre buts dans la première demi-heure. Nantes réduit l’écart à un quart d’heure du terme, mais Aboukhlal porte le score à 5-1. Finaliste avec Rennes en 2014, Philippe Montanier remporte la Coupe de France neuf ans plus tard avec Toulouse.

Malgré ce trophée et un style de jeu offensif plaisant, Toulouse se sépare de l’ancien coach lensois à la mi-juin. L’ancien directeur sportif de l’ASSE, Damien Comolli, explique officiellement que le club a sous-performé par rapport aux prévisions de la data.

Pour beaucoup, le TFC a décidé de remercier Philippe Montanier suite à une non-volonté de s’engager à long terme dans la Ville rose. Le coach toulousain n’avait également pas de bons rapports avec la responsable de la stratégie sportive et compagne de Comolli, Selinay Gurgenc.

Désormais nommé comme remplaçant d'Eirik Horneland sur le banc de l'ASSE, Philippe Montanier aura la responsabilité de faire remonter le club en six mois, 26 ans après la fin de sa carrière de joueur dans le Forez